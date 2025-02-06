Минздрав: отделить РФ от мировых исследований в онкологии невозможно

Российские специалисты активно используют разработки радионуклидов для диагностики опухолей, созданные различными международными компаниями, что способствует достижению высоких результатов в онкологии. При этом невозможно отделить какую-либо страну от мировых исследований в онкологии, сообщил ТАСС главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, директор НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Иван Стилиди.

«Вопрос предполагает, что можно отделить одну любую страну от мировых исследований в онкологии, но это невозможно. На сегодняшний день мы пользуемся разработками [радионуклидов для диагностики опухолей] нескольких десятков, а то и сотен компаний, которые расположены в разных странах мира, эти разработки точно так же используются во всех странах мира. И именно возможность внедрения технологий, которые создаются в разных странах, позволяет достигать наилучших результатов», – сказал он.

Он также подчеркнул, что Россия обладает значительным потенциалом для развития собственных ядерных технологий как в диагностике, так и в лечении злокачественных опухолей. В стране уже возможно воспроизводить большинство радиофармацевтических препаратов, применяемых в мире, а также разрабатывать новые препараты с учетом патентных прав. Кроме того, российские ученые активно работают над созданием уникальных технологий как для диагностики, так и для лечения.

gxpnews