Reuters: Becton Dickinson может продать подразделение за $30 млрд Американский производитель медицинских приборов Becton Dickinson рассматривает возможность отделения своего подразделения медико-биологических наук за $30 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник. Эта информация появилась после того, как Financial Times объявила о том, что Starboard Value приобрела долю в Becton. Величина этой доли пока не ясна. Тем не менее сообщается, что именно Starboard Value «подталкивает» Becton к продаже подразделения. «Becton Dickinson приветствует вклад и обратную связь от всех наших акционеров», – заявил Reuters представитель компании, но отказался комментировать данные. Подразделение, о котором идет речь, отвечает за производство диагностических продуктов, применяемых для выявления инфекционных заболеваний и рака, и веществ, используемых в исследованиях. В 2024 году оно принесло компании доход на сумму $5,19 млрд, что составляет более четверти от ее общей выручки. В прошлом году Becton купила отделение интенсивной терапии Edwards Lifesciences, которое продает передовые системы мониторинга крови и сердца, используемые в хирургических и интенсивных отделениях, за $4,2 млрд. Ранее, в 2022 году, Becton выделила свой бизнес по лечению диабета в отдельную компанию Embecta Corp., а в 2023-м продала свою платформу хирургических инструментов компании Steris. gxpnews