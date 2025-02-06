EssilorLuxottica получила разрешение FDA на продажу аудиоочков Nuance

Как сообщает компания EssilorLuxottica, Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) выдало разрешение на продажу аудиоочков Nuance.

Устройство, объединяющее в себе слуховой аппарат и корригирующие очки, появится в США и Италии в первом квартале этого года, а в других странах Европы, в том числе во Франции, Германии и Великобритании, в первой половине 2025 года, говорится в заявлении.

«Мы не просто объединили два медицинских устройства, мы создали «умные» очки. При всей своей инновационности устройство отличается широкой доступностью. Мы сосредоточим наши усилия на том, чтобы люди смогли воспользоваться нашей технологией», — говорит генеральный директор компании Франческо Миллери.

Аудиоочки Nuance помогут 1,25 миллиарда человек по всему миру, страдающих легкой и умеренной потерей слуха, говорится в заявлении компании.

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