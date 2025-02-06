Генеральный директор Baxter объявил об уходе в отставку

Глава Baxter Жозе Алмейда объявил об уходе в отставку после почти десяти лет управления компанией, его временно сменит Брент Шафер. Решение последовало после продажи подразделения Vantive за 3,8 млрд долл. инвестфонду Carlyle Group.

Жозе Алмейда заявил об уходе с поста генерального директора Baxter International, который он занимал на протяжении почти десяти лет. Об этом говорится в пресс-релизе американского производителя лекарств.

Исполняющим обязанности главы компании назначен Брент Шафер, ранее занимавший пост независимого председателя совета директоров. Вместе с этим стало известно, что Хизер Найт, которая руководила направлением медицинских изделий, займет должность главного операционного директора.

За плечами Алмейды три десятилетия работы в сфере здравоохранения. Он возглавил Baxter в январе 2016 года. Под его началом произошла масштабная реструктуризация компании, в частности продажа непрофильных бизнес-активов. До этого он был гендиректором производителя медицинских изделий и оборудования Covidien.

«Сейчас настало время для нового лидера, который поведет компанию в новом направлении», — отметил Алмейда в заявлении. До конца октября этого года он останется советником Baxter.

Смена руководства Baxter произошла после завершения сделки по продаже Vantive — подразделения, которое разрабатывает различные решения для людей с заболеваниями почек. Его приобрел в прошлом году инвестиционный фонд Carlyle Group за 3,8 млрд долл.

Фото: baxter.com

Владимир Заболотских

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