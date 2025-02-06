Прибыль Pfizer выросла в четыре раза по итогам 2024 года

Pfizer завершила 2024 год с выручкой в 63,6 млрд долл., увеличив чистую прибыль в четыре раза. Без учета препаратов от COVID-19 продажи компании выросли на 12%, а лидерами стали лекарства от амилоидоза и тромбоза.

Pfizer сообщила о росте выручки на 7%, до 63,6 млрд долл., в финансовом отчете по итогам 2024 года.

Без учета препаратов от COVID-19 объем продаж компании вырос на 12% по сравнению с годом ранее, говорится в публикации. Между тем чистая прибыль учетверилась и достигла отметки в 8 млрд долл.

Наиболее отличился «Виндамэкс»/«Виндакель» (тафамидис), применяемый для лечения транстиретинового амилоидоза — редкого заболевания, при котором амилоид копится в различных органах и тканях, что приводит к их повреждению. За прошлый год он принес производителю 5,5 млрд долл. — на 64% больше, чем в 2023 году.

Самым продаваемым активом стал антикоагулянт «Эликвис» (апиксабан). Его доходность увеличилась на 9% и составила 7,4 млрд долл.