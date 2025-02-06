Прибыль Pfizer выросла в четыре раза по итогам 2024 года

Pfizer завершила 2024 год с выручкой в 63,6 млрд долл., увеличив чистую прибыль в четыре раза. Без учета препаратов от COVID-19 продажи компании выросли на 12%, а лидерами стали лекарства от амилоидоза и тромбоза.
Pfizer сообщила о росте выручки на 7%, до 63,6 млрд долл., в финансовом отчете по итогам 2024 года.
Без учета препаратов от COVID-19 объем продаж компании вырос на 12% по сравнению с годом ранее, говорится в публикации. Между тем чистая прибыль учетверилась и достигла отметки в 8 млрд долл.
Наиболее отличился «Виндамэкс»/«Виндакель» (тафамидис), применяемый для лечения транстиретинового амилоидоза — редкого заболевания, при котором амилоид копится в различных органах и тканях, что приводит к их повреждению. За прошлый год он принес производителю 5,5 млрд долл. — на 64% больше, чем в 2023 году.
Самым продаваемым активом стал антикоагулянт «Эликвис» (апиксабан). Его доходность увеличилась на 9% и составила 7,4 млрд долл.
«Кстанди» (энзалутамид), которым лечат рак простаты, также оказался в числе бестселлеров 2024 года. Он показал взлет продаж на 24%, до 839 млн долл., благодаря регистрации нового показания в 2023 году. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использовать лекарство при неметастатической форме новообразования предстательной железы.
Кроме того, скачок показателей продемонстрировало средство от мигрени Nurtec ODT/Vydura (rimegepant) — на 39%, до 335 млн долл.
В то же время у противоракового лекарства Ibrance (палбоциклиб) отмечается снижение продаж на 8%, до 4,4 млрд долл. Это связано с усилением конкуренции на рынке ингибиторов CDK4/6, предназначенных для борьбы с гормонозависимым раком молочной железы.
Заметно повлияли на общую положительную динамику онкопрепараты компании Seagen, которую Pfizer купила за 43 млрд долл. в декабре 2023 года. За ушедший год фармгигант заработал с их коммерческой реализации 3,4 млрд долл.
Противоковидная продукция показывает нисходящий тренд на фоне уменьшения глобального спроса. Продажи вакцины Comirnaty в 2024 году упали на 52%, до 5,35 млрд долл.
Кроме того, производитель указал, что в последнем квартале прошлого года ему пришлось списать 1,2 млрд долл. по причине прекращения клинических испытаний двух перспективных препаратов от рака, которые относятся к классу конъюгатов антитело-лекарственное средство (ADC). В их числе — B7H4V (felmetatug vedotin), полученный от Seagen и не доказавший эффективность против рака груди по сравнению с химиотерапией, и disitamab vedotin, потерявший коммерческий потенциал из-за конкуренции со стороны аналогичных разработок от AstraZeneca и GSK.
Фото: pfizer.com
Владимир Заболотских
pharmvestnik