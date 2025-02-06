Минздрав утвердит требования к транспортированию и обезвреживанию медотходов

Минздрав намерен утвердить требования к транспортированию и обезвреживанию медицинских отходов. В приложении к документу прописаны требования к оказанию таких услуг и к используемому в этих целях транспорту. Постановление, если его утвердят, вступит в силу 1 сентября 2026 года ‎и будет действовать до 1 сентября 2032 года.

Минздрав разработал проект постановления об утверждении требований (кроме санитарно-эпидемиологических) к порядку оказания услуг по транспортированию и обезвреживанию медицинских отходов классов «Б», «В» и «Г» (кроме подобных ‎по составу чрезвычайно опасным и высокоопасным отходам). Документ проходит публичное обсуждение до 21 февраля.

Для транспортирования или обезвреживания медотходов лицо, в результате работы которого образовались медотходы, должно заключить договор с госпредприятием или лицом, которое предоставляет соответствующие услуги. После заключения договора исполнитель должен за три рабочих дня до транспортировки медотходов предоставить заказчику следующую информацию:

перечень работников, ответственных за транспортирование медицинских отходов ;

перечень транспортных средств, предназначенных для перевозки медицинских отходов, с указанием их марок и государственных регистрационных номеров.

Исполнитель должен передать работникам, ответственным за транспортировку, документы с указанием класса и массы медотходов.

Перевозить медотходы нужно в закрытых пакетах или в многоразовых контейнерах, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям. За соблюдением целостности емкостей и отсутствия нарушений маркировки следят ответственные за транспортировку. В случае нарушений подписывается акт об этом и транспортирование отменяется. Если все в порядке, то транспортировщики взвешивают медотходы.

Не позднее десяти календарных дней после окончания месяца вывоза медотходов исполнитель предоставляет заказчику акт, подтверждающий передачу отходов на объекты, где их обезвредят.

Документом также утверждаются требования к транспорту для перевозки медицинских отходов и к оказанию услуг по их обезвреживанию.

В случае утверждения постановление вступит в силу с 1 сентября 2026 года ‎и будет действовать до 1 сентября 2032 года.

Ранее Минздрав разработал перечень медицинских отходов класса «Г», подобных по составу чрезвычайно опасным и высокоопасным отходам. В список вошли 16 групп отходов I и II классов опасности в соответствии с кодами федерального классификационного каталога отходов. Если документ утвердят, перечень начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

Фото: 123rf.com



Дина Коблова

pharmvestnik