Андрей Иконников временно покидает пост главы Минздрава Белгородской области

Сроки возвращения на должность Иконников не обозначил. Свое решение он объяснил тем, что улучшить систему доступной плановой медпомощи в добровольческом отряде можно, «только находясь внутри».

В 2008 году Андрей Иконников окончил Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко по специальности «лечебное дело», затем прошел ординатуру по специальности «неврология». После окончания обучения несколько лет работал неврологом в Воронежской городской больнице и Алексеевской ЦРБ. В 2014 году его назначили на пост главного врача Красногвардейской ЦРБ, а в 2019 году он занял аналогичную позицию в Белгородской детской областной клинической больнице.

Депздрав Белгородской области Андрей Иконников возглавил в начале февраля 2021 года после образования ведомства – тогда Департамент здравоохранения и социальной защиты региона был разделен на Департамент здравоохранения и Департамент социальной защиты населения и труда. В 2022 году региональный Депздрав был переименован в Минздрав.

Людмила Крылова до разделения Департамента здравоохранения и соцзащиты Белгородской области занимала пост первого заместителя начальника ведомства. Эту же должность она получила в региональном Депздраве и сохранила ее при его переименовании.