Андрей Иконников временно покидает пост главы Минздрава Белгородской области

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил в своих социальных сетях о планах вступить в добровольческий отряд «Барс-Белгород» для «организации качественной работы медицинской службы». Исполнять обязанности главы регионального ведомства, по сообщению Иконникова, будет его первый заместитель Людмила Крылова.
Сроки возвращения на должность Иконников не обозначил. Свое решение он объяснил тем, что улучшить систему доступной плановой медпомощи в добровольческом отряде можно, «только находясь внутри».
В 2008 году Андрей Иконников окончил Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко по специальности «лечебное дело», затем прошел ординатуру по специальности «неврология». После окончания обучения несколько лет работал неврологом в Воронежской городской больнице и Алексеевской ЦРБ. В 2014 году его назначили на пост главного врача Красногвардейской ЦРБ, а в 2019 году он занял аналогичную позицию в Белгородской детской областной клинической больнице.
Депздрав Белгородской области Андрей Иконников возглавил в начале февраля 2021 года после образования ведомства – тогда Департамент здравоохранения и социальной защиты региона был разделен на Департамент здравоохранения и Департамент социальной защиты населения и труда. В 2022 году региональный Депздрав был переименован в Минздрав.
Людмила Крылова до разделения Департамента здравоохранения и соцзащиты Белгородской области занимала пост первого заместителя начальника ведомства. Эту же должность она получила в региональном Депздраве и сохранила ее при его переименовании.
Источник: Telegram-канал Андрея Иконникова
Фото: t.me/andrey_ikonnikov31