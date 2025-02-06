Компания «Альфасигма Рус» стала финалистом рейтинга работодателей России по версии HeadHunter

Рейтинг работодателей рассчитывается на основе мнений соискателей, уровня лояльности сотрудников и развития HR-процессов в компании. Результаты дают возможность оценить уровень заботы компании о своих сотрудниках и создание лучших условий для карьеры и профессионального роста.

«Перед «Альфасигма» в России стоят амбициозные задачи роста, и мы успешно реализуем эти планы. Безусловно, главное, что делает это возможным, – наша сильная команда и наш фокус на работу с сотрудниками. В минувшем году мы уже сделали очень много: реализовали ряд HR-проектов, приступили к трансформации нашей корпоративной культуры, укрепили управленческую команду и внедрили новые процессы. Все это стало залогом наших успехов, и мы, безусловно, будем продолжать фокусироваться на том, что позволяет сотрудникам компании «Альфасигма» реализовать свои способности и достигать большего во благо наших пациентов», – отметила директор по работе с персоналом «Альфасигма Рус» Елена Сливко-Кольчик.

«Альфасигма Рус» благодарит всех, кто принял участие в достижении значимого результата.

«Впереди много задач, и мы решительно движемся к новым горизонтам», – резюмировали в компании.

Фото: «Альфасигма Рус»

vademec