Компания «Ирвин» заявила о первой поставке «Трилексы» в регионы по госконтрактам

Компания «Ирвин», являющаяся поставщиком аргентинского препарата для лечения муковисцидоза «Трилекса» (дженерик препарата «Трикафта»), осуществила первую поставку в рамках контрактов на 2025 год для пациентов фонда «Круг добра». Препарат доставлен во все регионы согласно шести контрактам, заключенным с ФЦПиЛО при Минздраве России, сообщает пресс-служба фонда.

Ситуация с поставками «Трилексы» ранее вызывала серьезное беспокойство у врачей и пациентского сообщества. Фонд «Не опоздай», специализирующийся на помощи детям с муковисцидозом, совместно с родительским сообществом сигнализировали о вынужденных перерывах в лечении из-за задержек с проведением аукционов на поставку лекарства.

Проблема с обеспечением детей с муковисцидозом возникла после регистрации в России «Трилексы». Это аналог оригинального препарата «Трикафта», который поставляла в Россию «Санофи» — до 2024 года он был единственным на рынке РФ препаратом с МНН, состоящем из комбинации действующих веществ ивакафтор, тезакафтор и элексакафтор.

После того, как на рынке стал доступен аргентинский аналог, госконтракты по закупке и поставке «Трикафты» были отменены Федеральной антимонопольной службой. Торги в скором времени возобновились, но процедура затянулась. Уже тогда в «Круге добра» предупреждали, что у некоторых детей лекарство может закончиться.

«Дети не должны становиться заложниками судебных разбирательств на фармрынке, и фонд делает все возможное, чтобы поставки лекарств возобновились как можно скорее», — говорилось в публикации «Круга добра».

Тем не менее, 31 января компания «Ирвин» официально уведомила все заинтересованные стороны о завершении поставки первой партии препарата «Трилекса». Фонд «Круг добра» в настоящее время проводит верификацию предоставленной информации о поставках, чтобы удостовериться в полноте выполнения контрактных обязательств.

gxpnews