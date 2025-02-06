ФАС изучит причины отсутствия конкуренции в поставках интерферона бета-1а

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала проверку конкурентной среды в сфере госзакупок препарата с МНН интерферон бета-1а, применяемого при лечении рассеянного склероза. Поводом для анализа стало заключение контракта на поставку «Теберифа» между Федеральным центром планирования и организации лекарственного обеспечения граждан при Минздраве России и АО «Биокад», выступившим единственным участником закупки.

Антимонопольное ведомство обратило внимание на то, что в России зарегистрированы и другие препараты с аналогичным международным непатентованным наименованием: «Ребиф» от ООО «Мерк» и «Генфаксон» производства ООО «Медицинская исследовательская компания „МИК“». В связи с этим ФАС направила производителям запросы для выяснения причин их неучастия в тендере.

Представители ведомства подчеркнули, что основной целью проверки является обеспечение здоровой конкуренции и эффективного использования бюджетных средств при закупке данного препарата. В случае обнаружения фактов ограничения конкуренции служба намерена применить соответствующие антимонопольные меры.

На российском фармрынке, по данным Счетной палаты РФ, с 2019 года уровень несостоявшихся закупок поднялся с 26 до 78%. Несостоявшейся закупка признается, если не было подано ни одной заявки, все заявки были отклонены комиссией, подана только одна заявка или только один участник допущен к процедурам.

Тем не менее по итогам такой закупки заказчик все равно может заключить контракт – с единственным поставщиком. Основной причиной такой динамики, согласно исследованию ведомства, в том числе является недостаточная рыночная конкуренция.

gxpnews