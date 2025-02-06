В 2024 году на фармрынке РФ появилось 61 новое МНН

Российский фармацевтический рынок пополнился 540 новыми лекарственными препаратами в 2024 году, общий объем которых достиг 52,1 млн упаковок. Об этом рассказали в пресс-службе оператора системы цифровой маркировки «Честный знак» – Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), подчеркнув, что фармкомпании могут выпускать лекарства с одним действующим веществом (международным непатентованным наименованием, МНН), но под разными торговыми марками.

Именно по количеству новых МНН можно определить рост ассортимента, пояснил руководитель управления по работе с социально значимыми товарами ЦРПТ Егор Жаворонков. «По итогам 2024 года в оборот было введено 61 новое МНН общим объемом 3,6 млн упаковок. Из них 36 были импортированы, 24 – произведены на территории России. Для одного МНН были характерны как поставки из-за рубежа, так и локальное производство», – сказал он.

Среди новых действующих веществ преобладают препараты гормональной группы и модуляторы репродуктивной системы, составляющие пятую часть от общего количества. Следом идут витаминные препараты (17%), средства от кашля и простуды (10%), миорелаксанты (10%) и препараты для коррекции кислотности в организме (8%).

gxpnews