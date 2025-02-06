AstraZeneca обвинила Sandoz, Cipla, Natco Pharma и Zydus в нарушении патента на олапариб

Британско-шведская AstraZeneca подала новые иски против четырех производителей дженериков в продолжающейся патентной борьбе за свой противораковый препарат Lynparza (олапариб), одобренный для лечения рака яичников, поджелудочной железы, простаты и молочной железы. В новых жалобах, поданных 9 января, компания утверждает, что фармкомпании Sandoz, Cipla, Natco Pharma и Zydus Pharmaceuticals планируют производить и продавать дженерики Lynparza, что нарушает новый патент, защищающий активный фармацевтический ингредиент олапариб.

Последняя волна судебных исков следует за несколькими годами разбирательств против компаний – производителей дженериков, связанных с патентами на Lynparza. В феврале 2023 года AstraZeneca подала первоначальный иск против Natco Pharma, утверждая, что компания добивалась одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на коммерческое производство, использование, предложение к продаже, продажу и/или импорт дженериков Lynparza, что нарушало бы несколько существующих патентов AstraZeneca на Lynparza. Этот судебный процесс, касающийся патентов, срок действия которых истекает в 2027 году, все еще находится на рассмотрении.

В конце 2024 года AstraZeneca подала иски против Sandoz, Cipla и Zydus Pharmaceuticals, заявляя о тех же нарушениях, касающихся ее существующих патентов на Lynparza.

В последних заявлениях адвокаты AstraZeneca сообщили, что в декабре 2024 года они получили уведомление о том, что Ведомство по патентам и товарным знакам США выдаст новый патент на Lynparza. Несмотря на осведомленность о новом патенте, как утверждает AstraZeneca, производители дженериков все еще продвигаются вперед с планами по выпуску своих аналогов после одобрения FDA, нарушая новый патент. Если суд не запретит им выпустить дженерики раньше истечения срока действия патента, AstraZeneca «понесет непоправимый ущерб», согласно ее жалобе.

В последних исках, поданных в окружной суд Нью-Джерси, британско-шведская компания просит судью немедленно остановить производство, использование или продажи дженериков Lynparza.

При этом по крайней мере три производителя дженериков подали встречные иски против AstraZeneca. Так, Cipla, Natco Pharma и Sandoz утверждали, что они не нарушают существующие патенты AstraZeneca на Lynparza и что претензии AstraZeneca недействительны. В том числе они обвиняют компанию-оригинатора в практике «двойного патентования».

gxpnews