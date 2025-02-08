Совет ЕЭК продлил действие Правил определения страны происхождения товаров

Совет ЕЭК продлил до конца 2025 года действие приложения № 1-1 к Правилам определения страны происхождения товаров для госзакупок. В перечень таких товаров сейчас входит более 7 тыс. промышленных товаров, 340 из которых — медицинские изделия.

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил до 31 декабря 2025 года действие приложения № 1.1 к Правилам определения страны происхождения отдельных видов товаров для государственных (муниципальных) закупок (Правила СПТ), сообщили в пресс-службе комиссии.

Благодаря документу в Евразийский реестр промышленных товаров государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) включены, на основании предоставления сертификата СТ-1, 258 товарных наименований, содержащих свыше 7 тыс. промышленных товаров.

Правилами СПТ обозначен единый подход к регулированию определения и подтверждения страны происхождения товаров для госзакупок в тех странах ЕАЭС, где установлены преференции для отечественных поставщиков или введены ограничения по иностранным товарам.

«Правила СПТ нацелены на повышение инвестиционной привлекательности и уровня локализации, расширение кооперационных связей между евразийскими производителями», — заключили в пресс-службе ЕЭК.

Приложением 1.1 к Решению Совета ЕЭК № 105 от 23.11.2020 утвержден перечень товаров, чье происхождение в рамках союза будет подтверждаться в соответствии с принятыми в СНГ критериями локализации. Они утверждены Соглашением о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ (Ялта, 20.11.2009).

Совет ЕЭК расширил перечень товаров для выдачи сертификатов о происхождении СТ-1 на территории союза в декабре 2022 года. В него вошли семь групп медицинских изделий. Сейчас в реестр входят 340 медизделий, 320 из которых произведены в Белоруссии.

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