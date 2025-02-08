Годовая выручка Amgen выросла на рекордные 19%

Годовая выручка Amgen достигла отметки в 33,4 млрд долл., однако фармгигант столкнулся с резким снижением чистой прибыли из-за расходов, связанных с дорогостоящей покупкой компании Horizon. В 2024 году производитель также увеличил инвестиции в разработку новых препаратов на 25%.

Amgen подвела финансовые итоги 2024 года, зафиксировав рекордный рост выручки до 33,4 млрд долл., которая показала рост на 19% по сравнению с годом ранее.

Однако компания столкнулась с падением чистой прибыли на 39% из-за роста операционных расходов и амортизационных издержек, связанных с недавним приобретением Horizon Therapeutics. О покупке ирландского производителя лекарств за 27,8 млрд долл. стало известно в конце 2022 года. Однако завершить сделку удалось только осенью 2023 года после того, как ее одобрил антимонопольный регулятор США.

Наиболее высокие показатели отмечаются у следующих препаратов фармгиганта:

«Репата» (эволокумаб) — ингибитор фермента PCSK9 на поверхности печеночных клеток, который снижает холестерин, принес выручку в размере 2,2 млрд долл., что на 36% больше, чем в 2023 году.

Доходы от Tepezza (teprotumumab), принадлежавшего Horizon, составили 1,9 млрд долл. Он остается единственным одобренным средством для лечения эндокринной офтальмопатии в США и Японии.

Объем реализации «Блинцито» (блинатумомаб), назначаемого для лечения острого лимфобластного лейкоза, вырос на 41%, до 1,2 млрд долл.

Продажи моноклонального антитела для лечения астмы «Тезспире» (тезепелумаб) взлетели на 71%, до 972 млн долл.

Указывается также, что в ушедшем году Amgen увеличила инвестиции в исследования новых разработок на 25%, до почти 6 млрд долл. На 2025 год компания прогнозирует рост выручки до 35,7 млрд долл. за счет инновационных лекарств, недавно выведенных на рынок. В их числе – Imdelltra (tarlatamab), ставший в марте 2024 года первым биспецифическим активатором T-клеток, который Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применять для лечения мелкоклеточного рака легких.

Фото: amgen.com

Владимир Заболотских

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