Денежный объем производства лекарств в России удвоился за последние пять лет

Аналитики RNC Pharma заявили, что суммарный объем производства готовых лекарств в России в 2024 году составил 844,3 млрд руб., что на 17,8% больше, чем в 2023 году. Динамика отгрузки препаратов в декабре прошлого года относительно этого же месяца в 2023 году составила 33,5%, что стало рекордом. Денежный объем производства готовых препаратов за последние 5 лет удвоился, убедились аналитики.

Суммарный объем производства готовых лекарственных препаратов в России по итогам 2024 года составил 844,3 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС), сообщили в аналитической компании RNC Pharma. Относительно 2023 года динамика в рублях достигла 17,8%. За 2024 год локализованные в России фармкомпании выпустили в обращение около 4,12 млрд упаковок готовых препаратов, что эквивалентно 83 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД). Динамика по сравнению с 2023 годом — на уровне 0,8% в упаковках и 2,9% в минимальных единицах.

В декабре 2024 года производители отгрузили готовые лекарства на 90,5 млрд руб., что на 33,5% больше, чем по итогам декабря 2023 года. По данным аналитиков, в рублевом объеме это «абсолютный исторический рекорд». При этом эксперты на протяжении уже пяти месяцев отмечают падение производства в натуральных единицах: показатель прироста относительно декабря 2023 года в упаковках составил -1,2%. До этого минимальную динамику в течение года фиксировали в марте 2024 года (-7,3% год к году), а максимум был в июле (+15,5%). Суммарно локализованные в России фармкомпании в декабре 2024 года произвели около 368,1 млн упаковок готовых препаратов, или 7,47 млрд МЕД (-0,4% к декабрю 2023 г.).

Общее число корпораций, осуществляющих отгрузки готовых препаратов в 2024 году, составило 462, что на 15 больше, чем в 2023 году. Объем производства безрецептурных лекарств в прошлом году снизился относительно предыдущего года на 2,2%. По данным аналитиков, выпуск ОТС-препаратов сокращается второй год подряд, а производство Rx-препаратов за год выросло на 4,1% в упаковках, в 2023 году динамика составляла +2,9%. Общая доля Rx-категории по итогам 2024 года достигла 49,3%, почти сравнявшись с объемом производства безрецептурных лекарств.

Лидирующим производителем Rx-препаратов в ушедшем году остается «Озон Фармацевтика», занимающая в сегменте рецептурных лекарств более 10% рынка. На 2-й и 3-й строчках рейтинга по объему производства — компании «Биннофарм» (доля 5,2%) и «Фармасинтез» (4,5%). При этом у «Биннофарма» общий объем выпуска продукции за год сократился на 6,7% в упаковках.

Сокращением отгрузок также завершили год восемь компаний из ТОР20 крупнейших производителей рецептурных лекарств. Максимальное снижение аналитики фиксируют у компаний «Пранафарм» (-16,8%) и «Канонфарма» (-14%). Максимальное увеличение объема производства в первой двадцатке показала компания «Обновление» (+35% в упаковках). Лучшие показатели динамики в рамках Rx-категории демонстрировала торговая марка «Азитромицин» (+53,5%). Основной вклад в динамику вносили продукты компаний «Озон» и «Велфарм». Выпуск «Азитромицина» от компании «Озон» за год вырос почти в три раза. «Велфарм» в 2024 году возобновил производство «Азитромицина» (в 2023 году отгрузок марки не было).

В ТОР20 производителей ОТС-препаратов, которые лидируют с точки зрения объема отгрузок, у девяти была отрицательная динамика. В их число входят такие компании, как «Фармстандарт» (-4,9%), «Отисифарм» (-3,9%), «Биннофарм» (-5,3%) и другие. Максимальной натуральной динамикой, по данным аналитиков, отличилась «Обновление» (+28,5%). Основными драйверами роста в данном случае выступали «Уголь активированный» (+72,7%) и муколитическое средство «Эйфа АЦ» (выпуск увеличился в три раза). Значительную активность в ТОР20 показала компания «Усолье-Сибирский химфармзавод» (+18%) за счет препаратов «Ацикловир» (рост в пять раз) и «Анальгин» (в 67 раз). Аналитики также отмечают активность компании Abbot (+16%) благодаря препаратам «ИРС 19» и «Ксилен Актив», выпуск которых увеличился за год более чем в два раза.

Рис. Объем производства готовых ЛП в России (включая выпуск ЛП иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) в 2019—2024 гг. в натуральном (упаковки) и денежном выражении (RUB, включая НДС)



Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik