Экс-главу учреждения ФМБА в Красноярске отправили в СИЗО

Экс-главу Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА Бориса Баранкина отправили в СИЗО до 18 марта. Его подозревают в получении взятки на сумму 16,5 млн руб. По версии следствия, он договорился с директором коммерческой компании о заключении контрактов на поставку медизделий для нужд ФСНКЦ.

Центральный районный суд Красноярска отправил бывшего генерального директора ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА» Бориса Баранкина в СИЗО до 18 марта, пишет «Коммерсантъ».

О возбуждении уголовного дела по ч.6 ст.290 (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере) сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета 14 января. Имена взяточника и взяткодателя в СКР не назвали, но, по данным «Медицинского вестника», один из подозреваемых — бывший руководитель ФСНКЦ Баранкин.

Согласно версии следствия, в 2017 году Баранкин обратился к своему знакомому, директору коммерческой компании, с предложением о содействии в организации систематического заключения контрактов на поставку медизделий для нужд ФСНКЦ ФМБА России за денежное вознаграждение. В результате за шесть лет стороны заключили более 85 контрактов.

Так, следствие считает, что с 2017 по 2023 год гендиректор ФСНКЦ получил от директора коммерческой компании взятку частями в общей сумме более 16,5 млн руб. Полученными деньгами подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

В сентябре 2022 года руководство ФМБА сообщило об антикоррупционной проверке в ФСНКЦ. В конце февраля стало известно об уголовном деле по факту мошенничества в особо крупном размере при поставках в центр лекарственных препаратов. Его фигурантами стали два бывших должностных лица, а также представитель коммерческой организации, сообщили в региональном Следственном комитете.

Это второе уголовное дело в отношении экс-директора центра ФМБА. В 2023 году СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия установил причастность Баранкина к мошенничеству в особо крупном размере при закупках лекарств (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии следствия, под видом необходимых лекарственных средств сотрудники центра получили для нужд пациентов другие дорогостоящие препараты на общую сумму более 9 млн руб. Этими лекарствами подозреваемые «распоряжались в своих личных целях и в интересах иных лиц».

Фото: skc-fmba.ru

Дина Коблова

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