Гендиректор «НоваМедики» Елена Литвинова покидает компанию

В СПАРК-Интерфакс изменения на данный момент не отображены. Сама Литвинова прокомментировать решение отказалась. Vademecum направил запрос в «Роснано».

Елена Литвинова окончила Сибирско-Американский факультет менеджмента Байкальской международной бизнес-школы Иркутского государственного университета. В 2015 году прошла обучение на степень магистра бизнес-администрирования Executive MBA (Executive Academy, Vienna University of Economics and Business & Carlson School of Management, the University of Minnesota). В «НоваМедике» в 2016 году заняла пост вице-президента по стратегии и развитию бизнеса. До этого работала в компаниях Boehringer Ingelheim, Unipharm, Sun Pharma, «Материа Медика».

В 2019 году Литвинова возглавила фармкомпанию «НоваМедика» вместо перешедшего в «Аптечную сеть 36,6» Александра Кузина.

«НоваМедика» основана в 2012 году предпринимателями Леонидом Меламедом и Владимиром Гурдусом при поддержке американского венчурного фонда Domain Associates и «Роснано». В апреле 2023 года Domain полностью вышел из структуры владения фармкомпании, передав долю в размере 18% структуре «Роснано» – RMI Investments. До октября 2023 года RMI владела 52,2% «НоваМедики», оставшаяся часть принадлежала ООО «РоснаноМедИнвест» (другой «дочке» «Роснано»). В октябре 2023-го, по данным СПАРК-Интерфакс, последней компании перешли 100% «НоваМедики».

В 2023 году выручка фармпроизводителя составила 471,6 млн рублей при чистом убытке в 170,7 млн рублей. Сейчас в портфель компании входит семь препаратов, также у «НоваМедики» имеется R&D-центр «НоваМедика Иннотех» в ОЭЗ «Технополис «Москва» для разработки и производства лекарств (объем инвестиций в проект оценивался в $15 млн).

Как указано в СПАРК-Интерфакс, за все время существования прибыль у «НоваМедики» была зафиксирована только в 2020 и 2021 годах. В 2022 году Vademecum провел ревизию проектов и анонсов компании за 10 лет работы – подробности в нашем материале.

