Сеть клиник «Будь Здоров» начинает развитие сети по франшизе

По франшизе открыта многопрофильная клиника для взрослых площадью 1 200 кв. м. Ее пациентопоток составит порядка 300 человек в сутки или более 100 тысяч пациентов в год.

Новая клиника располагается в Москве по адресу: Гамсоновский пер., 2, стр. 6. Она находится в шаговой доступности от метро «Тульская», станции МЦК «ЗИЛ» и съезда с Третьего транспортного кольца, рядом с крупными бизнес-центрами и государственными учреждениями.

«2025-й – особенный год для «Будь Здоров»: в апреле мы отмечаем 20-летний юбилей сети. Тем важнее, что он стал точкой отсчета важного этапа нашего развития. В рамках новой стратегии мы запускаем проект франшизы под нашим брендом и рады приветствовать первых партнеров. Уверен, что совсем скоро «Будь Здоров» станет звучать чаще не только в Москве и области, но и в других городах нашей страны. Мы открыты к сотрудничеству, независимо от региона нахождения или площади клиники, и готовы обсуждать индивидуальные условия для каждого партнера – в этом заключается одно из преимуществ работы с «Будь Здоров». Ключевая цель и для нас, и для наших партнеров – всесторонняя забота о здоровье людей», – подчеркнул генеральный директор сети клиник «Будь Здоров» Родион Ступин.

«Выбор сети клиник «Будь Здоров» в качестве партнера был осознанным шагом. Нам близки ценности компании, мы разделяем стремление к созданию комфортной среды для сотрудников и пациентов клиник в соответствии с лучшими стандартами обслуживания пациентов. Мы рады стать частью активно развивающейся сети и расширить свои возможности под известным на рынке частной медицины брендом», – отметила главный врач клиники «Будь Здоров» на Тульской (ООО «Клиника здоровья») Анна Костикова.

45 врачей, из которых 6 кандидатов медицинских наук, ведут прием по 20 направлениям, в том числе: гинекология, аллергология, кардиология, дерматология, косметология, терапия, неврология, стоматология.

Во всех клиниках по франшизе пациенты получат комплексную медпомощь, согласно действующим стандартам качества и безопасности «Будь Здоров», – от диагностики до высокотехнологичных хирургических вмешательств и реабилитации.

Франчайзинговая программа ориентирована на широкий круг инвесторов, в том числе с опытом ведения собственного медицинского бизнеса, владельцев действующих медицинских активов. «Будь Здоров» поддерживает франчайзи на всех этапах сотрудничества, включая выстраивание операционной деятельности клиник, обучение персонала, подключение к единому круглосуточному кол-центру, доступ к централизованным закупкам оборудования и расходных материалов.

«Своим партнерам «Будь Здоров» предлагает все преимущества работы c крупной федеральной сетью – работа под известным брендом со сложившейся репутацией на рынке, использование товарного знака, включение партнерских клиник в IT-инфраструктуру сети, мобильное приложение. Наши партнеры получают доступ к знаниям, опыту и компетенциям, достижениям медицинской науки, которые мы внедряем в клиническую практику. Также мы оказываем всестороннюю поддержку и по многим другим вопросам, в том числе связанным с подбором помещения под открытие клиники, финансовым моделированием, обеспечением маркетинговой поддержки», – рассказал операционный директор «Будь Здоров» Виталий Баранов.

При обсуждении параметров сотрудничества учитываются инвестиционные возможности партнеров, географическое расположение клиники, конкурентная среда и другие факторы, исходя из которых для каждого франчайзи подбирается оптимальный вариант.

«С момента основания клиника «Будь Здоров» сотрудничает с «Ингосстрахом» в рамках программы добровольного медицинского страхования. Мы наблюдали за становлением, развитием и превращением компании в крупного игрока на рынке медицинских услуг. Наши клиенты всегда отмечали высокий сервис и качество работы специалистов сети. Мы рассчитываем, что новая для клиники бизнес-модель франшизы сделает доступными еще большему количеству людей передовые медицинские технологии и высококвалифицированную медпомощь от «Будь Здоров», – заявила Анастасия Скурихина, директор департамента медицинского страхования компании «Ингосстрах».

Фото: сеть клиник «Будь Здоров»

vademec