Московская область закупила у «ПСК Фарма» лекарства на 230 млн рублей по офсету

В 2024 году фармпроизводитель «ПСК Фарма» поставил Московской области свыше 53 тысяч упаковок препаратов, предназначенных для терапии ревматологических, пульмонологических и эндокринологических патологий. Стоимость данной партии медикаментов составила более 230 млн рублей, как информирует региональное министерство инвестиций, промышленности и науки.

По словам Екатерины Зиновьевой, занимающей пост заместителя председателя правительства и министра профильного ведомства, с производителем подписаны два масштабных офсетных договора. Совокупная стоимость контрактов превышает 5 млрд рублей, причем каждый из них предусматривает инвестиционные вложения более миллиарда рублей. Эти соглашения играют ключевую роль в обеспечении населения современными фармацевтическими препаратами и способствуют развитию инвестиционного климата в регионе.

«Первое наше соглашение с Московской областью предусматривало организацию производства 26 наименований препаратов, второе – 19, включая выпуск активных фармацевтических субстанций для ряда из них. Благодаря грамотному долгосрочному планированию со стороны министерства здравоохранения региона все выбранные препараты остаются высоко востребованы», — заявила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

«ПСК Фарма» не только обеспечивает регион существенными объемами социально значимых лекарств, но и развивает полный производственный цикл, укрепляя отечественную систему здравоохранения. В министерстве подчеркивают особую значимость подобных контрактов для гарантированного лекарственного обеспечения пациентов российских медицинских организаций.

Ранее сообщалось, что правительство РФ предоставило компании «ПСК Фарма» принудительную лицензию, которая дает разрешение на производство антибактериального препарата «Тедизолид». Получения согласия зарубежных патентообладателей теперь не потребуется. Других лекарств с МНН тедизолид, помимо препарата от «ПСК Фарма», в ГРЛС сейчас нет.

gxpnews