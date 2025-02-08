RNC Pharma: объем фармпроизводства в РФ превысил 844 млрд рублей за 2024 год

В 2024 году в России объем производства готовых лекарств составил 844,3 млрд рублей (в ценах отгрузки производителей с учетом НДС), сообщает RNC Pharma. Рост к 2023 году в рублях составил 17,8%. Локализованные в России фармкомпании выпустили 4,12 млрд упаковок препаратов. Прирост к 2023 году составил 0,8% в упаковках.

При этом в декабре 2024 года объем отгрузок достиг 90,5 млрд рублей, что на 33,5% выше показателя за декабрь 2023 года. При этом производство в натуральном выражении снизилось: показатель в упаковках уменьшился на 1,2% к декабрю 2023-го.

По данным аналитиков, в 2024 году на рынке работали 462 компании-производителя, что на 15 больше показателя 2023 года. Производство безрецептурных лекарств сократилось на 2,2% к предыдущему году, а выпуск рецептурных препаратов вырос на 4,1% (в 2023 году рост составлял 2,9%). Доля рецептурных препаратов по итогам 2024 года достигла 49,3% от общего объема производства.

gxpnews