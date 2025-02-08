Квартальная выручка AstraZeneca выросла до $14,891 млрд

Британско-шведская AstraZeneca отчиталась о финансовых показателях в IV квартале 2024 года. Зафиксирован рост чистой прибыли и выручки, причем доходы и скорректированная прибыль оказались лучше прогнозов аналитиков.

Компании удалось существенно нарастить показатели прибыли, достигнув отметки в $1,5 млрд, что значительно превысило результат аналогичного периода прошлого года ($959 млн). Доход компании вырос на 24%, достигнув $14,891 млрд.

Примечательно, что показатель скорректированной прибыли на акцию увеличился до $2,09, превзойдя прошлогодний результат в $1,45. Эти достижения превысили ожидания рыночных аналитиков, прогнозировавших несколько более скромные результаты: $2,07 за акцию при выручке $14,2 млрд.

На фоне успешных результатов компания представила оптимистичный прогноз на 2025 год, планируя увеличить выручку на 7-9% без учета валютных колебаний, а скорректированную прибыль на акцию – на 10-13%. Позитивные финансовые показатели отразились на рыночной стоимости компании: акции AstraZeneca продемонстрировали рост на 3,7% в ходе торгов на Лондонской бирже.

Ранее финансовые показатели за IV квартал 2024 года и за весь год представила компания Pfizer.

gxpnews