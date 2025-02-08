В 2024 году на четверть выросло число аптек-участников «ПроАптеки»

По итогам 2024 года в маркетинговое объединение «ПроАптека» (проект ГК «Протек»), представляющее независимые профессиональные аптечные учреждения, вошло 14,5 тысячи участников рынка. Их число увеличилось на четверть, охватив все регионы РФ, рассказали в пресс-службе ассоциации.

Наибольшая концентрация участников наблюдается в Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Сибирском федеральных округах, где сосредоточена основная часть торгового оборота объединения.

Объем продаж «ПроАптеки» за 2024 год превысил 321 млрд рублей (+40,9% к 2023 году), а товарооборот участников по контрактам союза составил более 138 млрд рублей (+50,4% к 2023 году). По итогам предыдущего года маркетинговый союз «ПроАптека» заключил с производителями и поставщиками 170 контрактов, которыми охвачено более 11 тысяч товарных позиций.

Ассортимент высокомаржинальных товаров в матрице «ПроАптеки» превысил 340 позиций, продажи этой категории по итогам 2024 года выросли на 33% к прошлому году.

«Один из показателей высокой результативности нашей работы, направленной прежде всего на повышение доходности бизнеса клиентов, на наш взгляд, – рост товарооборота аптек по контрактам союза. По итогам года он вырос более чем на половину в сравнении с 2023 годом. При этом и средний объем премии на одну аптеку увеличился на 30%. Участники проекта глубокой интеграции продемонстрировали 16-процентный рост среднемесячного оборота по каждой аптеке LFL (sales like-for-like) – динамика на уровне показателей ведущих игроков рынка», – отметила генеральный директор маркетингового союза независимых профессиональных аптек «ПроАптека» Ольга Смирнова.

Маркетинговый союз независимых профессиональных аптек «ПроАптека» развивает собственную программу лояльности для покупателей, на конец прошлого года в ней насчитывалось более 1,2 млн активных участников.

gxpnews