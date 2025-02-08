«Моторика» увеличила производство протезов рук на 61% в 2024 году

Российская компания-разработчик и производитель функциональных протезов «Моторика» представила итоги своей деятельности за 2024 год. Как сообщается в тематическом пресс-релизе, во втором полугодии «Моторика» существенно расширила ассортимент продукции, реагируя на «глобальный тренд, выраженный в растущем спросе на инновационные решения в области протезирования и лечения неврологических заболеваний».

Выпуск протезов верхних конечностей вырос на 61%, достигнув 2800 единиц. Отмечается, что запуск нового производственного комплекса в ОЭЗ «Технополис „Москва“» позволил нарастить годовую производственную мощность до 4500 высокотехнологичных протезов. Реализация продукции увеличилась на 62%, составив 2600 изделий, включая 200 протезов нижних конечностей.

В структуре продаж протезов верхних конечностей доля бионических моделей достигла 72 против 28% механических, отражая растущий спрос на современные технологические решения. География продаж охватывает не только Россию и страны СНГ, но и выходит на рынки Азии и Ближнего Востока.

«Моторика» также освоила производство нейростимуляторов для терапии фармакорезистентной эпилепсии, получив необходимые разрешительные документы. Стратегическое приобретение контрольного пакета ООО «ЗСО» позволило компании выйти на рынок инвалидных колясок с производственным потенциалом более 40 тысяч единиц в год. Это приобретение существенно укрепило позиции «Моторики» как лидера в сфере реабилитационного оборудования и медицинских технологий в России, отмечается в пресс-релизе.

По информации «Моторики», рост спроса на услуги по протезированию обусловлен несколькими факторами: увеличением государственного финансирования программ поддержки людей с инвалидностью, освобождением рыночной ниши после ухода зарубежных производителей, повышением доступности высокотехнологичного протезирования в России, особенно в детском сегменте. Компания активно развивает партнерскую сеть, сотрудничая с медицинскими центрами и протезными предприятиями как в России, так и за рубежом.

«Результаты соответствуют стратегии развития и подтверждают приверженность компании инновациям. Мы не только значительно увеличили объемы производства и продаж протезов верхних конечностей, но и успешно вышли в новые сегменты рынка протезов нижних конечностей, нейростимуляторов, а также инвалидных кресел-колясок», – прокомментировал эти данные генеральный директор «Моторики» Андрей Давидюк.

gxpnews