Замену «Спинразы» отечественным ЛП «Лантесенс» в Алтайском крае проверит прокуратура

Прокуратура Алтайского края инициировала проверку в отношении регионального Минздрава, поводом для которой стали жалобы родителей детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) на отказ в предоставлении оригинального препарата «Спинраза» (нусинерсен) от Biogen. Вместо этого для них готовы закупить отечественный аналог – «Лантесенс». Как сообщают местные СМИ, у некоторых семей на руках имеются предписания суда о выдаче именно «Спинразы» – для продолжения уже начатой терапии.

В частности, семья Имрановых публично отказалась от замены препарата для своего ребенка, когда непосредственно перед плановой инъекцией в краевом Центре охраны материнства и детства им предложили использовать дженерик вместо «Спинразы». Аналогичная ситуация произошла с семьей Яценко, которым удалось добиться предоставления оригинального препарата только после обращения к правоохранителям. Обе семьи ранее через суд обязали Минздрав обеспечивать их детей именно «Спинразой», причем ведомство безуспешно пыталось оспорить эти решения в конце 2024 года.

Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Алтайского края Андрей Аксенов подтвердил начало проверки, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям министерства по обеспечению несовершеннолетних пациентов необходимыми лекарственными препаратами. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.

В медицинском учреждении сообщают о шести проведенных инъекциях «Лантесенса» трем пациентам без побочных эффектов, однако для сравнительной оценки эффективности с оригинальным препаратом требуется больше времени.

«Лантесенс» зарегистрирован в России с весны 2024 года, его разработала и производит российская компания «Генериум». Его стоимость составляет 3,8 млн рублей, что на 25% дешевле, чем «Спинраза» (5,1 млн рублей). В связи с выводом дженерика на рынок американская фармкомпания Biogen подала к «Генериуму» иск, обвинив ее в нарушении патентного права. По данным на 4 февраля 2025 года, производство по делу приостановлено: суд потребовал предоставить дополнительные доказательства. Основной патент на «Спинразу» действует до 2030 года.

gxpnews