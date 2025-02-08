Британцы подали коллективный иск против Johnson & Johnson из-за тальковой присыпки

В Соединенном Королевстве назревает беспрецедентный судебный процесс против Johnson & Johnson. Масштабный коллективный иск готовят более 3500 британских граждан, утверждающих, что компания сознательно распространяла тальковую продукцию с канцерогенными свойствами. По информации The Guardian, данное разбирательство может стать самым крупным фармацевтическим делом в судебной практике Англии и Уэльса.

Юридическая фирма KP Law, представляющая интересы пострадавших, заявила, что руководство J&J располагало информацией о присутствии асбеста в составе своей присыпки начиная с 1970-х годов. Несмотря на это, компания продолжала реализацию продукции на британском рынке до 2022 года, игнорируя необходимость маркировки о потенциальной опасности.

Значительную часть истцов составляют наследники скончавшихся пользователей продукции, у которых были диагностированы различные формы онкологических заболеваний, преимущественно рак яичников, а также мезотелиома и перитонеальный рак.

В настоящее время Johnson & Johnson уже вовлечена в многочисленные судебные разбирательства на территории США, где дистрибуция тальковой присыпки была прекращена двумя годами ранее. В попытке досудебного урегулирования претензий почти 60 тысяч американских потребителей компания предложила компенсационный пакет размером $6,475 млрд, при этом продолжая отвергать наличие канцерогенных веществ в своей продукции.

В 2023 году в России впервые подали иск к российскому юрлицу Johnson & Johnson с претензией к качеству детской присыпки с тальком.

gxpnews