Иващенко назвал первые признаки деградации отрасли

Глава «ХимРара» Андрей Иващенко считает, что в отрасли появились первые признаки деградации. Для обеспечения реального технологического суверенитета необходимо заместить 9% МНН собственных инновационных препаратов. Такие целевые показатели были озвучены на заседании Экспертного совета в Госдуме, посвященном проблемам развития фарминноваций в 2025-2036 годах.
Основные параметры нового инновационного цикла создания отечественных фарминноваций в период 2025-2036 годов обсудили представители фармотрасли на заседании Экспертного совета по регулированию обращения лекарственных средств и медицинских изделий Комитета Государственной Думы по охране здоровья, проведенного депутатом Госдумы Александром Петровым, передает корреспондент «ФВ».
«Системное развитие производства оригинальных (инновационных) лекарственных препаратов является важной государственной задачей и позволит отечественным игрокам не только развить национальный рынок, но и нарастить кооперацию в области совместных разработок и локализации технологий с компаниями из стран БРИКС», — говорится в пресс-релизе Госдумы. По мнению парламентариев, это может создать условия для управления себестоимостью оригинальных лекарственных средств на российском рынке и позволит конкурировать с продуктами «большой фармы» на рынках дружественных стран, даст дополнительные экономические условия для развития отечественных фарминноваций. Обеспечение лучшими лекарственными препаратами отечественного производства («первый и лучший в классе») российских пациентов амбициозная, но достижимая цель.
Для достижения реального технологического суверенитета необходимо импортозаместить 9% инновационных лекарств (191 МНН из более чем 2000) в сегменте государственных закупок, на которые приходится 310 млрд руб. затрат. Такие данные привел руководитель комитета по инновационной фармацевтике Ассоциации «Национальные чемпионы», председатель совета директоров ГК «ХимРар» Андрей Иващенко. «Это потенциал для создания собственных инновационных препаратов, которые действуют на те же мишени, в тех же нозологиях, но являются следующим технологическим укладом для лечения», — отметил Иващенко. По его словам, именно эти препараты будут иметь потенциал для экспорта.
Основной риск для потери технологического суверенитета в фармотрасли несет разрыв инновационной цепочки между наукой и индустрией, считает Иващенко. Среди ключевых проблем он назвал небольшое количество собственных разработок в науке, которые могут перейти в «долину смерти»; уход иностранных инноваций; а также закрепление в отрасли дженериковой модели, что привело к появлению «первых признаков деградации отрасли».
Для выхода из сложившейся ситуации Иващенко предложил пересмотреть целевые показатели стратегии «Фарма-2030» с 40% локализованных препаратов до 70%. Другие меры могут включать создание «предварительного заказа» на инновации от системы здравоохранения, совершенствование регуляторной поддержки отечественных инноваций, в т.ч. обязательное «предварительное рассмотрение» регулятора, а также создание инструментов «доращивания» фармацевтических разработок.
На необходимость внедрения мер поддержки в «долине смерти» и выстраивание системы координационного взаимодействия между регуляторными органами и фармкомпаниями указал генеральный директор АНО «Инновационный инжиниринговый центр» Олег Лавров. «На всей цепочке должна быть создана система, при которой на каждом этапе есть нефинансовые и финансовые меры поддержки», — считает Лавров.
Необходимость в обновлении подходов к созданию инновационных препаратов видят и в Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС, что подтвердил ее председатель правления Алексей Кедрин. Он указал, что компаниям нужна методика определения того, какие препараты будут востребованы.
На «запуск, утверждение критериев и, собственно, самого перечня стратегически значимых лекарственных средств» сделал акцент президент компании «Активный Компонент» Александр Семенов. По его мнению, «это критический фактор успеха запуска именно инновационной нашей фармацевтической промышленности». Он также указал на необходимость формирования «базиса в виде полного цикла».
Вице-президент по работе с государственными органами компании «Фармасинтез» Олег Астафуров, предложил ввести систему поощрений фармкомпаний, путем компенсации части их затрат на инновационные разработки. А директор R&D компании «Герофарм» Роман Драй, обратил внимание на необходимость совершенствования регуляторики в сфере клинических исследований.
Фото: chemrar.ru
Таисия Кубрина
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