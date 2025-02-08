Иващенко назвал первые признаки деградации отрасли

Глава «ХимРара» Андрей Иващенко считает, что в отрасли появились первые признаки деградации. Для обеспечения реального технологического суверенитета необходимо заместить 9% МНН собственных инновационных препаратов. Такие целевые показатели были озвучены на заседании Экспертного совета в Госдуме, посвященном проблемам развития фарминноваций в 2025-2036 годах.

Основные параметры нового инновационного цикла создания отечественных фарминноваций в период 2025-2036 годов обсудили представители фармотрасли на заседании Экспертного совета по регулированию обращения лекарственных средств и медицинских изделий Комитета Государственной Думы по охране здоровья, проведенного депутатом Госдумы Александром Петровым, передает корреспондент «ФВ».

«Системное развитие производства оригинальных (инновационных) лекарственных препаратов является важной государственной задачей и позволит отечественным игрокам не только развить национальный рынок, но и нарастить кооперацию в области совместных разработок и локализации технологий с компаниями из стран БРИКС», — говорится в пресс-релизе Госдумы. По мнению парламентариев, это может создать условия для управления себестоимостью оригинальных лекарственных средств на российском рынке и позволит конкурировать с продуктами «большой фармы» на рынках дружественных стран, даст дополнительные экономические условия для развития отечественных фарминноваций. Обеспечение лучшими лекарственными препаратами отечественного производства («первый и лучший в классе») российских пациентов амбициозная, но достижимая цель.

Для достижения реального технологического суверенитета необходимо импортозаместить 9% инновационных лекарств (191 МНН из более чем 2000) в сегменте государственных закупок, на которые приходится 310 млрд руб. затрат. Такие данные привел руководитель комитета по инновационной фармацевтике Ассоциации «Национальные чемпионы», председатель совета директоров ГК «ХимРар» Андрей Иващенко. «Это потенциал для создания собственных инновационных препаратов, которые действуют на те же мишени, в тех же нозологиях, но являются следующим технологическим укладом для лечения», — отметил Иващенко. По его словам, именно эти препараты будут иметь потенциал для экспорта.