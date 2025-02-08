«Велфарм-М» запустила новое производство в Алабушево в рамках офсета

На заводе «Велфарм-М» в фармкластере «Алабушево» запустили новое производство в рамках офсетного контракта. На нем будут изготавливать препараты по 20 МНН, включая лекарства для лечения кардиологических, неврологических и эндокринных заболеваний. В течение пяти лет Москва должна получить около 242 млн единиц продукции.

Новое производство запустили на фармацевтическом заводе «Велфарм-М», об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Предприятие входит в фармкластер «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

Компания «Велфарм-М» заключила госконтракт со встречными инвестиционными обязательствами на поставку лекарственных препаратов, объявленный департаментом Москвы по конкурентной политике в 2023 году. Начальная максимальная цена контракта составляла около 3,1 млрд руб. «Велфарм-М» снизила эту цену до почти 2,9 млрд руб.

Согласно условиям контракта, поставщик-инвестор взял на себя обязательства локализовать на территории города производство и наладить выпуск лекарственных средств. Он должен инвестировать не менее 300 млн руб. В списке лекарственных средств, которые он будет поставлять, 20 наименований. В их числе лекарственные средства с такими МНН, как панкреатин, ацикловир, саксаглиптин, тамсулозин и т.д. Поставлять их нужно будет в течение пяти лет — с 2025 по 2029 год.

В 2024 году с «Велфарм-М» также был подписан другой офсет по выпуску противоглаукомных, противоопухолевых и анальгезирующих препаратов, а также антидепрессантов и нейролептиков по 43 МНН. Поставки должны начаться уже в 2027 году. В их числе лекарственные средства с такими МНН, как левотироксин натрия, бозутиниб, ромиплостим, кетопрофен, тиоктовая кислота, элотузумаб.

В прошлом году в ОЭЗ «Технополис Москва» компания «Элта» завершила строительство завода по выпуску «умных» глюкометров с функцией передачи данных через интернет и первых российских устройств для непрерывного мониторинга уровня глюкозы.

Фото: телеграм-канал мэра Москвы

Дина Коблова

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