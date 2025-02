Фонд развития промышленности поддержал «Фармасинтез» на 1 млрд рублей «Велфарм-М» запустила новое производство в Алабушево в рамках офсета » Сергей Брин вложил 2 млрд долларов в исследования аутизма и нейродегенеративных болезней Сергей Брин вложил более 2 млрд долл. в исследования аутизма, биполярного расстройства и болезни Паркинсона через свои благотворительные проекты. Больше всего средств он направил на борьбу с паркинсонизмом — 1,75 млрд долл., что сделало его крупнейшим частным инвестором в этой области. Сооснователь Google Сергей Брин выделил более 2 млрд долл. на исследования аутизма, биполярного расстройства и болезни Паркинсона через свой благотворительный проект CNS Quest. Об этом пишет журнал Forbes. Около 50 млн долл. из общей суммы миллиардер выделил на проект Aligning Research to Impact Autism (ARIA), который предполагает создание 15 исследовательских центров по всему миру. Они займутся изучением причин аутизма и разработкой лекарственных средств для повышения качества жизни людей с этой особенностью развития нервной системы. Особое внимание Брин уделяет болезни Паркинсона, направив на ее исследования 1,75 млрд долл. — больше, чем кто-либо другой в мире. Как отмечается, инвестиции уже принесли свои плоды. В 2023 году программа Aligning Science Across Parkinson (ASAP), которая их получила, обнаружила вариацию гена GBA1, увеличивающего риск развития этого нейродегенеративного заболевания у африканцев в четыре раза. Известно, что мать Брина страдала паркинсонизмом. От нее бизнесмен унаследовал мутацию гена LRRK2, что сделало его предрасположенным к болезни, говорится в сообщении. Создатель поисковой системы также профинансировал инициативу Breakthrough Discoveries for Thriving with Bipolar Disorder (BD2), специализирующуюся на борьбе с биполярным расстройством. На сегодняшний день около 40 млн человек по всему миру страдают этим психическим заболеванием, при котором у человека чередуются периоды мании (повышенного настроения, активности) и депрессии. Помимо этого, Брин передал акции Alphabet и Tesla общей стоимостью более чем 1 млрд долл. некоммерческой организации Catalyst4, которая вкладывает средства в биофармацевтические компании, разрабатывающие препараты от заболеваний мозга. В их числе уже оказались MapLight, Stellaromics, Capsida Biotherapeutics и Octave Bioscience. За всю жизнь предприниматель пожертвовал на благотворительность 3,9 млрд долл.

Фото: Steve Jurvetson / Wikimedia Commons

pharmvestnik Владимир Заболотских