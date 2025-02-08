Фонд развития промышленности поддержал «Фармасинтез» на 1 млрд рублей

Фонд развития промышленности предоставил льготный заем в размере 1 млрд руб. «Фармасинтезу» на замещение импортной техники и изделий для диализа. Компания построит производство на территории индустриального парка «Росва» в Калуге. Общий размер инвестиций превысит 2 млрд руб.

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил предоставление 1 млрд руб. компании «Фармасинтез-Медтех». Как сообщили в пресс-службе ФРП, средства пойдут на создание в Калуге комплексного производства медицинской техники и расходных материалов для диализа.

Льготный заем предоставили по программе «Проекты развития» по ставке 3% годовых сроком на пять лет. Общие инвестиции в проект превысят 2 млрд руб.

«Создание нового завода призвано снизить зависимость России от зарубежных поставщиков, обеспечить пациентов качественной медицинской продукцией и эффективной терапией», — поделился директор ФРП Роман Петруца.

По оценкам компании, рынок оборудования и расходных материалов для пациентов с почечной недостаточностью в России почти полностью состоит из продукции зарубежного производства. До 2022 года потребности в этой технике и изделиях удовлетворялись благодаря поставкам американской компании Baxter.

В марте 2024 года Baxter заявил о прекращении деятельности на территории России. Поставщик растворов для диализа объяснил свой шаг санкционными и логистическими проблемами.

Завод «Фармасинтеза» в Калуге будет расположен на территории индустриального парка «Росва». Предприятие должно увеличить долю российской продукции по ряду изделий до 80%. Средства займа ФРП компания направит на приобретение технологического оборудования для производства продукции.

Планируется, что после выхода на полную мощность предприятие будет ежегодно выпускать 1,5 тыс. единиц оборудования (аппараты для проведения различных видов диализа), 7 млн единиц расходных материалов для гемодиализа (диализаторы, магистраль артериовенозная) и около 13 млн единиц расходных материалов для перитонеального диализа.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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