Рост продаж препаратов на основе семаглутида у Novo Nordisk составил 72%

Выручка Novo Nordisk за прошлый год достигла отметки в 45 млрд долл. благодаря продажам препаратов на основе семаглутида. В этом году планируется инвестировать 8,7 млрд долл. в расширение производственных мощностей и увеличить доходы на 16—24%.

Novo Nordisk увеличила общую выручку в 2024 году на 26%, до 337,1 млрд датских крон (около 45 млрд долл.). Об этом говорится в финансовом отчете компании.

Основным драйвером роста стала флагманская линейка препаратов на основе семаглутида, общие продажи которой выросли на 72%, до 177,7 млрд датских крон (почти 24 млрд долл.):

Wegovy, одобренный для лечения ожирения и снижения риска сердечно-сосудистых осложнений, обеспечил выручку в 43,5 млрд крон, что на 88% больше показателя прошлого года;

противодиабетический «Оземпик», который недавно начали применять для профилактики болезни почек и снижения риска смерти от заболеваний сердца, принес 112,8 млрд крон (15 млн долл.) — на 31% больше, чем годом ранее;

благодаря реализации перорального Rybelsus датский производитель заработал 21,4 млрд крон (около 2,9 млрд долл.), показав рост на 29%.