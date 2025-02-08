Рост продаж препаратов на основе семаглутида у Novo Nordisk составил 72%
Выручка Novo Nordisk за прошлый год достигла отметки в 45 млрд долл. благодаря продажам препаратов на основе семаглутида. В этом году планируется инвестировать 8,7 млрд долл. в расширение производственных мощностей и увеличить доходы на 16—24%.
Novo Nordisk увеличила общую выручку в 2024 году на 26%, до 337,1 млрд датских крон (около 45 млрд долл.). Об этом говорится в финансовом отчете компании.
Основным драйвером роста стала флагманская линейка препаратов на основе семаглутида, общие продажи которой выросли на 72%, до 177,7 млрд датских крон (почти 24 млрд долл.):
- Wegovy, одобренный для лечения ожирения и снижения риска сердечно-сосудистых осложнений, обеспечил выручку в 43,5 млрд крон, что на 88% больше показателя прошлого года;
- противодиабетический «Оземпик», который недавно начали применять для профилактики болезни почек и снижения риска смерти от заболеваний сердца, принес 112,8 млрд крон (15 млн долл.) — на 31% больше, чем годом ранее;
- благодаря реализации перорального Rybelsus датский производитель заработал 21,4 млрд крон (около 2,9 млрд долл.), показав рост на 29%.
Novo Nordisk также расширила свое присутствие на глобальном рынке агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1, к которым относится семаглутид, до 63%, следует из публикации. За последние три года количество пациентов, получающих препараты компании этого класса, почти утроилось.
Операционная прибыль фармгиганта достигла отметки в 153,6 млрд крон (+26% от года к году). При этом свободный денежный поток (т.е. сколько денег остается у компании после всех расходов) оказался отрицательным (-14,7 млрд крон, или 2 млрд долл.) из-за масштабных инвестиций в расширение производственных мощностей. Как указывается в отчете, общие затраты в 2024 году составили 129 млрд крон (17,2 млрд долл.), которые пошли в том числе на покупку трех заводов у Catalent.
Помимо этого, за прошедший год штат сотрудников компании вырос на 20%, до более чем 77 тыс. человек.
В текущем году планируется инвестировать около 65 млрд крон (8,7 млрд долл.) в дальнейшее расширение производственных мощностей. Производитель прогнозирует, что годовой рост продаж составит от 16 до 24%.
Фото: novonordisk.com
Владимир Заболотских
pharmvestnik