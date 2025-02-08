Рамал Гадиров покинет ГК «Велфарм Групп»

Вице-президент по продажам и маркетингу ГК «Велфарм Групп» Рамал Гадиров покидает компанию. Он займется развитием собственных проектов в области консалтинга и дистрибуции.

Рамал Гадиров уходит с должности вице-президента по продажам и маркетингу ГК «Велфарм Групп». Во время пленарной сессии на конференции «Зеленый крест» он сообщил, что планирует запустить собственные проекты, передает корреспондент «ФВ».

«В ближайшее время я ухожу из компании и начинаю работать над своими проектами. Пока не могу раскрывать детали, но скоро планирую представить рынку интересные кейсы и перспективные направления, которые буду развивать вместе с моей командой. Более подробная информация о проектах появится в течение ближайших месяцев», — объяснил «ФВ» Гадиров.

Он также поделился, что его проект будет связан с консалтингом для фармацевтических компаний. Еще одно направление — организация дистрибуции и продаж продукции партнеров через различные каналы сбыта, а также развитие собственных линеек продукции.

Гадиров работал в крупных компаниях FMCG и фармацевтического рынка, включая Pepsi, Red Bull, «Русский стандарт», «Вертекс», «Промомед» и «Алиум» (входит в ГК «Биннофарм»). С 2022 года он занимал должность вице-президента по продажам и маркетингу в ГК «Велфарм».

Фото: Игорь Чунусов

Мария Гордеева

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