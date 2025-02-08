Путин поручил законодательно закрепить федпроект «Профессионалитет»

Глава государства указал, что к концу 2026 года к «Профессионалитету» планируется подключить колледжи и техникумы из всех регионов РФ, а к 2030 году по модели федпроекта учебу будут проходить 2 млн студентов. Идею учреждения системной работы ФП поддержали, в частности, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Грантовая программа для колледжей и техникумов «Профессионалитет» стартовала в 2022 году. Тогда в треке могли принимать участие образовательные учреждения, готовящие специалистов для фармацевтической отрасли. В 2023 году к ним присоединились колледжи и техникумы, осуществляющие подготовку специалистов в области клинической и профилактической медицины.

Сейчас в ФП по направлению «фармацевтика» принимают участие два учреждения СПО – Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова, который совместно с «Р-Фарм» открыл центр «Биофармацевтическое производство», и Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий, сотрудничающий с АО «Биохимик» (входит в ГК «Промомед») на площадке кластера «Сфера Фарм».

От сегмента клинической и профилактической медицины в «Профессионалите» принимают участие 18 образовательных учреждений из 12 регионов России и 30 организаций. Так, на базе Смоленского базового медицинского колледжа им. К.С. Константиновой организован кластер «Клиническая и профилактическая медицина». На эти цели по федпроекту направлено 60,5 млн рублей, еще 5,8 млн рублей поступили из областного бюджета.

В марте 2024 года Владимир Путин сообщил, что к 2028 году по федпрограмме обучение закончит 1 млн специалистов, среди которых есть фармацевты и медики. В связи с этим Путин поручил правительству провести мероприятия по ремонту и оснащению учреждений СПО. Для этого из федбюджета планировалось направить 120 млрд рублей.