Регулятор выпустил стандартные образцы двух препаратов из перечня ЖНВЛП

Стандартный образец глибенкламида будет фасоваться в упаковки по 50 мг. Препарат входит в перечень ЖНВЛП в группу средств для лечения сахарного диабета. По данным ГРЛС, сейчас в России регудостоверения на собственные препараты с таким МНН имеют семь компаний.

ФСО бисакодила будет предоставляться в упаковках по 30 мг. Средство назначается для лечения запоров, обусловленных гипотонией и вялой перистальтикой толстой кишки. Свои зарегистрированные препараты с бисакодилом в России имеют 16 компаний. Вещество внесено в перечень ЖНВЛП в группу слабительных средств в 2022 году.

В середине января 2025 года НЦЭСМП сообщал об очередном выпуске ФСО. Тогда Научный центр Минздрава представил стандартные образцы для бронхорасширяющего средства из перечня ЖНВЛП сальбутамола, жаропонижающего и болеутоляющего феназона, а также противогрибкового клотримазола.

Всего же в списке образцов на данный момент находится 374 наименования.