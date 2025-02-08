«Биннофарм Групп» разместила биржевые облигации на 4 млрд рублей

Российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» разместила биржевые облигации серии 001P-04 на сумму 4 млрд рублей. Как сообщил производитель GxP News, cтавка купона по облигациям составила 25,5%, что ниже первоначального ориентира в 26,5%. Выпуск имеет срок обращения 3 года с офертой через 1,5 года и ежемесячными выплатами купонов. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей.

Финансовый директор компании Хафиз Гафуров отметил, что значительная переподписка на новое размещение демонстрирует доверие инвесторов к планам компании. «Биннофарм Групп» присутствует на рынке корпоративных облигаций с 2021 года и имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом.

Организаторами размещения выступили «ВТБ Капитал Трейдинг», инвестиционный банк «Синара», ИФК «Солид», МКБ, SberCIB, «Совкомбанк», «Т-Банк». Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 50 млрд рублей включительно (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте).

gxpnews