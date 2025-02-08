RNC Pharma: дженерики ривароксабана занимают более 13% рынка в первый месяц продаж

Согласно данным аналитической компании RNC Pharma, за первый месяц продаж доля дженериков ривароксабана, оригинальный препарат «Ксарелто» от Bayer, на розничном рынке достигла 13,4%, а в пиковые дни спроса доходила до 20%. Первые партии аналогов ЛП появились на рынке еще в июне 2024 года, за полгода до окончания патентной защиты. Однако активные продажи начались только в декабре 2024 года. С 16 декабря 2024 по 15 января 2025 года было реализовано 59,7 тысячи упаковок дженериков, в то время как продажи оригинального «Ксарелто» составили 386 тысяч упаковок.

Первые партии аналогов препарата «Ксарелто» поступили в гражданский оборот на российский рынок еще в июне 2024 года, примерно за полгода до истечения срока патентной защиты. Начиная с сентября 2024 года число производителей начало стремительно расти, а суммарный объем препаратов, подготовленных к старту продаж, на складах производителей к концу года вплотную приблизился к 4,2 млн упаковок, это порядка 36% от общего объема ривароксабана, который получила отрасль в прошлом году. Первые сведения о начале фактических продаж аналоговых продуктов в аптеках стали появляться на рынке начиная с последних чисел ноября, однако достоверно подтвердить этот факт невозможно.

Действительно активная борьба за рынок стартовала уже после окончания действия патента на «Ксарелто» и в первые дни не превышала нескольких сотен упаковок в день. Согласно информации базы данных «Аудит розничных продаж лекарственных препаратов в России (total sell out)» аналитической компании RNC Pharma, с 16 декабря 2024 года ежедневный объем реализации аналогов перевалил психологический порог в 500 упаковок. С 25 по 27 декабря 2024 года каждый день продавалось уже порядка 2500 упаковок, но в период новогодних каникул активность на рынке закономерно упала, что несколько приостановило процесс экспансии.

Следующий пик продаж пришелся на 10 января 2025 года. В этот день в российской фармрознице было продано уже порядка 3400 упаковок аналогов «Ксарелто», а 15 января был побит еще один рекорд: 3900 упаковок. Суммарно за период с 16 декабря 2024 года по 15 января 2025-го российские аптеки реализовали 59,7 тысячи упаковок дженериков и порядка 386 тысяч упаковок оригинального препарата Bayer, натуральная доля аналогов за период достигла 13,4%. Впрочем, учитывая, что средняя стоимость за упаковку у «Ксарелто» почти в 6 раз выше, суммарный рублевый объем продаж аналогов составил достаточно скромные 40 млн рублей (в розничных ценах, включая НДС) при выручке в 1,48 млрд рублей у оригинального продукта.

Из числа аналоговых препаратов максимальным натуральным и денежным объемом продаж в анализируемом периоде характеризовался «Круоксабан» от «Озон Фармацевтики» (порядка 41 тысячи упаковок, или 69%), вторая строчка у препарата «Зинакорен» от «Акрихина» (12%), на третьем месте небрендированные аналоги от компаний «Северная звезда», «Биннофарм Групп» и «Промомед» (суммарно порядка 7%).

Еще по 5% продаж обеспечивали «Ксилтесс» от «Эгис» и «Ривароксия» от КРКА, впрочем, расстановка сил здесь будет меняться. Также нельзя пока сказать, что продажи «Ксарелто» страдают от появления дженериков: суммарный натуральный объем продаж препарата за период превышал среднемесячный объем реализации в 2024 году.

Ежедневный объем продаж препаратов ривароксабана в розничном коммерческом сегменте российского фармрынка с 16 декабря 2024 года по 15 января 2025-го

gxpnews