Рост за счет поглощений

Roche Holding AG заявила, что в этом году прибыль компании, вероятно, будет выше продаж за счет контроля расходов на исследования и новых сделок для расширения портфеля экспериментальных препаратов.

После сокращения проектов с низким потенциалом Roche Holding AG работает над перестройкой линейки препаратов.

В 2024 году Roche потратила 13 млрд франков на исследования и разработки. В этом году компания ожидает результатов по 12 ключевым исследованиям, находящимся на последних стадиях. По словам аналитиков JPMorgan, важнейшими будут результаты экспериментального лечения рака груди, рассеянного склероза и хронической обструктивной болезни легких. Еще семь экспериментальных препаратов уже находятся в разработке и имеют потенциал для годовых продаж более чем на 3 млрд франков. Основные направления: ожирение, гипертония, гемофилия, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

Стоимость акций Roche на торгах в Цюрихе за последние 12 месяцев выросла примерно на 14%, превзойдя конкурента ‒ Novartis AG. На прошлой неделе Roche сообщила, что основная прибыль на акцию выросла на 7% в 2024 году. Чистая прибыль упала в основном из-за завершения поглощения американской Flatiron Health. В августе прошлого года Roche рассматривала возможность выведения инвестиций из Flatiron Health, в покупку которой еще в 2018 году вложила $1,9 млрд. При покупке компания рассчитывала на разработку новых противоопухолевых препаратов с перспективой новых инвестиций по мере получения результатов.

Уже в начале года Roche сообщила, что планирует завершить сделку по приобретению американской биофармацевтической компании Poseida Therapeutics, специализирующейся на разработке иммуноклеточной терапии для лечения онкогематологических заболеваний. Стоимость сделки может составить около $1,5 млрд. После приобретения Poseida Roche получит права на препарат для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Действие препарата основано на использовании генетически модифицированных иммунных клеток.

В год Roche готова выделять около 10 млрд швейцарских франков ($11 млрд) на заключение сделок, сообщила компания в январе. Roche продолжит искать возможности для поглощений, в том числе в области препаратов против ожирения, сказал генеральный директор Roche Holding AG Томас Шинекер в интервью Bloomberg.

К тому же, по словам Шинекера, Roche рассчитывает на то, что сможет успешно сотрудничать с администрацией Трампа. У компании уже 25 тысяч сотрудников в США ‒ больше, чем в Германии и Швейцарии.

По его словам, за последнее десятилетие компания инвестировала в США 11 млрд франков и рассчитывает продолжить расширение своего производственного присутствия в стране. «Мы хотим строить наши заводы рядом с рынками, а США для нас очень важны», ‒ сказал Шинекер.

gxpnews