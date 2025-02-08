Центр лекобеспечения закупает одни из самых дорогих лекарств для «Круга добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил 11 аукционов на закупку препаратов для подопечных фонда «Круг добра». Среди них – один из самых дорогих в мире препаратов, «Лукстурна» (воретиген непарвовек), предназначенный для лечения наследственной дистрофии сетчатки глаза, пишет «ФВ». За 1 мл этого лекарства центр готов заплатить 59,4 млн рублей.

В рамках объявленных аукционов запланирована закупка девяти препаратов, включая:

глекапревир + пибрентасвир – для терапии хронического гепатита С;

ланаделумаб – для профилактики наследственного ангионевротического отека;

асфотаза альфа – для заместительной ферментной терапии пациентов с гипофосфатазией;

энтректиниб – противоопухолевый препарат;

равулизумаб – для лечения атипичного гемолитико-уремического синдрома;

воретиген непарвовек («Лукстурна») – для терапии наследственной дистрофии сетчатки;

динутуксимаб бета – для лечения нейробластомы;

канакинумаб – иммунодепрессант;

иммуноглобулин человека нормальный – препарат для поддерживающей иммунной терапии.

Общая стоимость контрактов составляет сотни миллионов рублей, а подача заявок на участие в торгах завершится в феврале 2025 года. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

№ МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Цена контракта, руб. Окончание подачи заявок 1 Ланаделумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл 84 мл 520 999,60 43 763 966,40 14.02.2025 2 Энтректиниб, капсулы, 200 мг 900 капс. (шт.) 5192,88 4 673 592,00 12.02.2025 3 Равулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг/мл, 11 мл 363 мл 56 834,91 20 631 072,33 14.02.2025 4 Равулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг/мл, 3 мл 894 мл 56 834,91 50 810 409,54 14.02.2025 5 Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 0,7 мл 394,80 мл 240 380,80 94 902 339,84 14.02.2025 6 Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл, 0,8 мл 614,40 600 954,20 369 226 260,48 21.02.2025 7 Воретиген непарвовек, концентрат и растворитель для приготовления раствора для субретинального введения, 5×10^12 векторных геномов/мл 1 мл 59 400 000,00 59 400 000,00 14.02.2025 8 Динутуксимаб бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 4,5 мг/мл 1521 мл 204 411,90 310 910 499,90 21.02.2025 9 Иммуноглобулин человека нормальный, раствор для инфузий, 100 мг/мл, и/или раствор для внутривенных и подкожных инфузий, 10%, 25 мл 700 мл 540,65 378 455,00 12.02.2025 10 Канакинумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл 162 мл 554 512,47 89 831 020,14 14.02.2025 11 Глекапревир + пибрентасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 40 мг 5880 табл. (шт.) 1799,20 10 579 296,00 14.02.2025

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