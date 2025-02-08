Центр лекобеспечения закупает одни из самых дорогих лекарств для «Круга добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил 11 аукционов на закупку препаратов для подопечных фонда «Круг добра». Среди них – один из самых дорогих в мире препаратов, «Лукстурна» (воретиген непарвовек), предназначенный для лечения наследственной дистрофии сетчатки глаза, пишет «ФВ». За 1 мл этого лекарства центр готов заплатить 59,4 млн рублей.
В рамках объявленных аукционов запланирована закупка девяти препаратов, включая:
- глекапревир + пибрентасвир – для терапии хронического гепатита С;
- ланаделумаб – для профилактики наследственного ангионевротического отека;
- асфотаза альфа – для заместительной ферментной терапии пациентов с гипофосфатазией;
- энтректиниб – противоопухолевый препарат;
- равулизумаб – для лечения атипичного гемолитико-уремического синдрома;
- воретиген непарвовек («Лукстурна») – для терапии наследственной дистрофии сетчатки;
- динутуксимаб бета – для лечения нейробластомы;
- канакинумаб – иммунодепрессант;
- иммуноглобулин человека нормальный – препарат для поддерживающей иммунной терапии.
Общая стоимость контрактов составляет сотни миллионов рублей, а подача заявок на участие в торгах завершится в феврале 2025 года. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Цена контракта, руб.
|Окончание подачи заявок
|1
|Ланаделумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл
|84 мл
|520 999,60
|43 763 966,40
|14.02.2025
|2
|Энтректиниб, капсулы, 200 мг
|900 капс. (шт.)
|5192,88
|4 673 592,00
|12.02.2025
|3
|Равулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг/мл, 11 мл
|363 мл
|56 834,91
|20 631 072,33
|14.02.2025
|4
|Равулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг/мл, 3 мл
|894 мл
|56 834,91
|50 810 409,54
|14.02.2025
|5
|Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 0,7 мл
|394,80 мл
|240 380,80
|94 902 339,84
|14.02.2025
|6
|Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл, 0,8 мл
|614,40
|600 954,20
|369 226 260,48
|21.02.2025
|7
|Воретиген непарвовек, концентрат и растворитель для приготовления раствора для субретинального введения, 5×10^12 векторных геномов/мл
|1 мл
|59 400 000,00
|59 400 000,00
|14.02.2025
|8
|Динутуксимаб бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 4,5 мг/мл
|1521 мл
|204 411,90
|310 910 499,90
|21.02.2025
|9
|Иммуноглобулин человека нормальный, раствор для инфузий, 100 мг/мл, и/или раствор для внутривенных и подкожных инфузий, 10%, 25 мл
|700 мл
|540,65
|378 455,00
|12.02.2025
|10
|Канакинумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл
|162 мл
|554 512,47
|89 831 020,14
|14.02.2025
|11
|Глекапревир + пибрентасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 40 мг
|5880 табл. (шт.)
|1799,20
|10 579 296,00
|14.02.2025