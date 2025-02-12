FDA одобряет препарат AbbVie и Pfizer от вызванных супербактериями инфекций

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат для лечения сложных внутрибрюшных инфекций, включая вызванные лекарственно-устойчивыми бактериями. Препарат Emblaveo от AbbVie и Pfizer будет применяться в сочетании с антибиотиком для пациентов в возрасте 18 лет и старше.

Одобрение было основано на позднем исследовании с участием 422 пациентов, где препарат соответствовал основной цели полного устранения клинических симптомов инфекции. Ранее Emblaveo был одобрен в Европе (в апреле прошлого года). В США препарат будет доступен в III квартале 2025 года.

AbbVie владеет правами на коммерциализацию терапии в США и Канаде, а Pfizer отвечает за ее коммерциализацию во всех других регионах.

Внутрибрюшные инфекции – это группа инфекций, которые возникают в брюшной полости. Они могут варьироваться от неосложненного аппендицита до более серьезных состояний. Emblaveo можно использовать для лечения заболеваний, в том числе вызванных грамотрицательными бактериями, которые развили высокую устойчивость к противомикробным препаратам.

Смертность от устойчивых к антибиотикам бактерий, также известных как супербактерии, растет во всем мире, в связи с чем регулирующие органы здравоохранения разных стран призывают к разработке новых методов борьбы с ними.

По информации ВОЗ, появление и распространение супербактерий в том числе вызвано растущей во всем мире антибиотикорезистентностью. На сегодняшний день из-за антимикробной резистентности ежегодно погибают 5 млн человек, причем около полумиллиона из этого количества приходится на государства Европы и Центральной Азии. К 2050 году антибиотикорезистентность может стать причиной смерти 10 млн человек в год.

gxpnews