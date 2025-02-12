Бывший топ-менеджер «Велфарм групп» Рамал Гадиров запускает собственный проект

Вице-президент по продажам и маркетингу ГК «Велфарм групп» Рамал Гадиров анонсировал свой уход из компании. После полутора лет работы в группе он решил сфокусироваться на создании собственного бизнеса – консалтингового агентства RAYS. Об этом сообщил «Фармвестник».

Новая структура будет специализироваться на оказании комплексных услуг игрокам фармацевтического рынка, включая производственные компании, дистрибьюторские организации и аптечные сети. В сферу компетенций войдут маркетинговые исследования, sales-менеджмент, аналитическая поддержка и разработка стратегического планирования. В среднесрочной перспективе – в 2025-2026 годах – агентство намерено диверсифицировать деятельность, запустив собственное производство биологически активных добавок и продуктов питания для фармацевтического и FMCG-секторов.

К руководству RAYS планируется привлечь опытных управленцев из ведущих фармацевтических компаний и сферы товаров повседневного спроса, однако конкретные имена пока держатся в секрете. Стоит отметить, что сам Гадиров имеет обширный опыт работы в отрасли, включая руководящие позиции в таких компаниях, как «Промомед Рус» и «Алиум» (ныне часть ГК «Биннофарм»), а также значительный опыт в индустрии товаров повседневного спроса.

gxpnews