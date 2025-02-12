Китайский регулятор заявил о безопасности отечественных дженериков после проверки

Национальное управление безопасности здравоохранения Китая (NHSA) провело масштабное расследование качества непатентованных лекарственных препаратов после появления сообщений о их возможной низкой эффективности. Проверка была инициирована в прошлом месяце, когда медицинские работники в Пекине и Шанхае высказали опасения относительно действенности местных дженериков по сравнению с оригинальными препаратами западного производства.

В ходе тщательного расследования регулятор провел консультации с профильными экспертами и руководством семи медицинских учреждений. По результатам проверки NHSA пришло к заключению, что жалобы на сниженную эффективность некоторых препаратов, включая анестетики и слабительные средства, основаны лишь на субъективном восприятии и не имеют под собой реальных оснований.

В интервью государственному изданию People’s Daily («Жэньминь жибао») представители NHSA подчеркнули, что все одобренные для использования в государственных больницах дженерики проходят строгий контроль качества как до, так и после получения разрешения на применение. Регулятор гарантирует соответствие непатентованных препаратов стандартам качества и эффективности оригинальных лекарств.

Стоит отметить, что с 2018 года в Китае действует программа оптовых закупок лекарственных средств, направленная на снижение цен через прямые переговоры с производителями. В программе участвуют как местные производители, так и крупные западные фармацевтические компании, поставляющие свои препараты-блокбастеры в государственные больницы страны.

Ранее Национальная комиссия по здравоохранению Китая (NHC) опубликовала первый для страны набор рекомендаций по стандартизации диагностики и лечения ожирения. Как ожидается, к 2030 году доля лиц с лишним весом достигнет 65,3%. Ожирению отведено шестое место среди факторов риска смерти и инвалидности в стране.

gxpnews