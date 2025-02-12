Минздрав отменил регистрацию девяти препаратов производства «Микроген»

Из ГРЛС исключили регистрационные удостоверения на девять лекарственных препаратов, включая пять вакцин производства компании «Микроген». Среди них вакцина для лечения стафило-протейно-синегнойных инфекций, не имеющая аналогов.
Минздрав исключил из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) регистрацию девяти лекарственных препаратов производства НПО «Микроген».
Из реестра исключили РУ на препараты «Бификол» и «Колибактерин» — бактерии кишечной палочки в сочетании с бифидобактериями бифидум и без них. «Бификол» использовали для долечивания после острых кишечных инфекций в случае дисфункции кишечника и выделения патогенных бактерий, а также для лечения хронических колитов. «Колибактерин» назначали при затяжной и хронической дизентерии, хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при дисбактериозе различной этиологии и для долечивания после острых кишечных инфекций. В ГРЛС не зарегистрировано других препаратов с МНН бактерии кишечной палочки.
Также «Микроген» отменил регистрацию «СПСА-вакцины стафило-протейно-синегнойной адсорбированной» (с МНН вакцина для лечения стафило-протейно-синегнойных инфекций). Препарат использовался для профилактики инфекций, вызываемых условно-патогенными микроорганизмами (стафилококк, протей, синегнойная палочка) у людей от 18 до 60 лет с высоким риском развития гнойно-септических осложнений. Других вакцин с таким МНН в России не зарегистрировано.
Кроме того, из ГРЛС исключили РУ на «Вакцину гриппозную инактивированную элюатно-центрифужную жидкую», «Вакцину против краснухи культуральную живую аттенуированную», «Гриппол Вакцину гриппозную тривалентную полимер-субъединичную жидкую» и «Рабивак-Внуково-32 Вакцину антирабическую культуральную инактивированную для иммунизации человека». У всех четырех препаратов есть зарегистрированные аналоги.
|Торговое наименование и МНН
|Компания-держатель РУ
|Форма выпуска
|Наличие аналогов
|Регистрационный номер
|Бифидумбактерин (бифидобактерии бифидум)
|НПО «Микроген»
|Суппозитории вагинальные и ректальные
|да
|Р N001993/01 от 15.01.2009г.
|Бификол (бифидобактерии бифидум+бактерии кишечной палочки)
|НПО «Микроген»
|Лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь
|нет
|ЛС-002158 от 31.10.2011г.
|Вакцина гриппозная инактивированная элюатно-центрифужная жидкая (вакцина для профилактики гриппа [инактивированная])
|НПО «Микроген»
|Суспензия для подкожного введения
|да
|ЛС-000484 от 06.07.2010г.
|Вакцина против краснухи культуральная живая аттенуированная (вакцина для профилактики краснухи)
|НПО «Микроген»
|Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
|да
|ЛС-002230 от 12.12.2011г.
|Гриппол Вакцина гриппозная тривалентная полимер-субъединичная жидкая (вакцина для профилактики гриппа [инактивированная] + азоксимера бромид)
|НПО «Микроген»
|Раствор для внутримышечного и подкожного введения
|да
|Р N003865/01 от 21.05.2010г.
|Колибактерин (бактерии кишечной палочки)
|НПО «Микроген»
|Лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь
|нет
|ЛСР-004224/09 от 28.05.2009г.
|Лактобактерин (лактобактерии)
|НПО «Микроген»
|Суппозитории вагинальные
|да
|ЛС-002084 от 28.10.2011г.
|Рабивак-Внуково-32 Вакцина антирабическая культуральная инактивированная для иммунизации человека (вакцина для профилактики бешенства)
|НПО «Микроген»
|Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения, 0,5 МЕ
|да
|ЛС-001296 от 17.02.2006г.
|СПСА-вакцина Вакцина стафило-протейно-синегнойная адсорбированная (вакцина для лечения стафило-протейно-синегнойных инфекций)
|НПО «Микроген»
|Суспензия для подкожного введения
|нет
|ЛП-000811 от 03.10.2011г.
Источник: ГРЛС
Фото: 123rf.com
Надежда Синицына
pharmvestnik