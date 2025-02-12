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Минздрав отменил регистрацию девяти препаратов производства «Микроген»

Из ГРЛС исключили регистрационные удостоверения на девять лекарственных препаратов, включая пять вакцин производства компании «Микроген». Среди них вакцина для лечения стафило-протейно-синегнойных инфекций, не имеющая аналогов.

Минздрав исключил из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) регистрацию девяти лекарственных препаратов производства НПО «Микроген».

Из реестра исключили РУ на препараты «Бификол» и «Колибактерин» — бактерии кишечной палочки в сочетании с бифидобактериями бифидум и без них. «Бификол» использовали для долечивания после острых кишечных инфекций в случае дисфункции кишечника и выделения патогенных бактерий, а также для лечения хронических колитов. «Колибактерин» назначали при затяжной и хронической дизентерии, хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при дисбактериозе различной этиологии и для долечивания после острых кишечных инфекций. В ГРЛС не зарегистрировано других препаратов с МНН бактерии кишечной палочки.

Также «Микроген» отменил регистрацию «СПСА-вакцины стафило-протейно-синегнойной адсорбированной» (с МНН вакцина для лечения стафило-протейно-синегнойных инфекций). Препарат использовался для профилактики инфекций, вызываемых условно-патогенными микроорганизмами (стафилококк, протей, синегнойная палочка) у людей от 18 до 60 лет с высоким риском развития гнойно-септических осложнений. Других вакцин с таким МНН в России не зарегистрировано.

Кроме того, из ГРЛС исключили РУ на «Вакцину гриппозную инактивированную элюатно-центрифужную жидкую», «Вакцину против краснухи культуральную живую аттенуированную», «Гриппол Вакцину гриппозную тривалентную полимер-субъединичную жидкую» и «Рабивак-Внуково-32 Вакцину антирабическую культуральную инактивированную для иммунизации человека». У всех четырех препаратов есть зарегистрированные аналоги.

Торговое наименование и МНН Компания-держатель РУ Форма выпуска Наличие аналогов Регистрационный номер
Бифидумбактерин (бифидобактерии бифидум) НПО «Микроген» Суппозитории вагинальные и ректальные да Р N001993/01 от 15.01.2009г.
Бификол (бифидобактерии бифидум+бактерии кишечной палочки) НПО «Микроген» Лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь нет ЛС-002158 от 31.10.2011г.
Вакцина гриппозная инактивированная элюатно-центрифужная жидкая (вакцина для профилактики гриппа [инактивированная]) НПО «Микроген» Суспензия для подкожного введения да ЛС-000484 от 06.07.2010г.
Вакцина против краснухи культуральная живая аттенуированная (вакцина для профилактики краснухи) НПО «Микроген» Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения да ЛС-002230 от 12.12.2011г.
Гриппол Вакцина гриппозная тривалентная полимер-субъединичная жидкая (вакцина для профилактики гриппа [инактивированная] + азоксимера бромид) НПО «Микроген» Раствор для внутримышечного и подкожного введения да Р N003865/01 от 21.05.2010г.
Колибактерин (бактерии кишечной палочки) НПО «Микроген» Лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь нет ЛСР-004224/09 от 28.05.2009г.
Лактобактерин (лактобактерии) НПО «Микроген» Суппозитории вагинальные да ЛС-002084 от 28.10.2011г.
Рабивак-Внуково-32 Вакцина антирабическая культуральная инактивированная для иммунизации человека (вакцина для профилактики бешенства) НПО «Микроген» Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения, 0,5 МЕ да ЛС-001296 от 17.02.2006г.
СПСА-вакцина Вакцина стафило-протейно-синегнойная адсорбированная (вакцина для лечения стафило-протейно-синегнойных инфекций) НПО «Микроген» Суспензия для подкожного введения нет ЛП-000811 от 03.10.2011г.

Источник: ГРЛС
Фото: 123rf.com

Надежда Синицына
pharmvestnik

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11 февраля, 2025 | Просмотров: 160