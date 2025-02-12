Минздрав отменил регистрацию девяти препаратов производства «Микроген»

Из ГРЛС исключили регистрационные удостоверения на девять лекарственных препаратов, включая пять вакцин производства компании «Микроген». Среди них вакцина для лечения стафило-протейно-синегнойных инфекций, не имеющая аналогов.

Минздрав исключил из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) регистрацию девяти лекарственных препаратов производства НПО «Микроген».

Из реестра исключили РУ на препараты «Бификол» и «Колибактерин» — бактерии кишечной палочки в сочетании с бифидобактериями бифидум и без них. «Бификол» использовали для долечивания после острых кишечных инфекций в случае дисфункции кишечника и выделения патогенных бактерий, а также для лечения хронических колитов. «Колибактерин» назначали при затяжной и хронической дизентерии, хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при дисбактериозе различной этиологии и для долечивания после острых кишечных инфекций. В ГРЛС не зарегистрировано других препаратов с МНН бактерии кишечной палочки.

Также «Микроген» отменил регистрацию «СПСА-вакцины стафило-протейно-синегнойной адсорбированной» (с МНН вакцина для лечения стафило-протейно-синегнойных инфекций). Препарат использовался для профилактики инфекций, вызываемых условно-патогенными микроорганизмами (стафилококк, протей, синегнойная палочка) у людей от 18 до 60 лет с высоким риском развития гнойно-септических осложнений. Других вакцин с таким МНН в России не зарегистрировано.

Кроме того, из ГРЛС исключили РУ на «Вакцину гриппозную инактивированную элюатно-центрифужную жидкую», «Вакцину против краснухи культуральную живую аттенуированную», «Гриппол Вакцину гриппозную тривалентную полимер-субъединичную жидкую» и «Рабивак-Внуково-32 Вакцину антирабическую культуральную инактивированную для иммунизации человека». У всех четырех препаратов есть зарегистрированные аналоги.

Источник: ГРЛС

Фото: 123rf.com

Надежда Синицына

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