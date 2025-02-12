Наталья Бурдина покинула «Протек»

Должность заместителя гендиректора Торгового дома «Протек» покинула Наталья Бурдина, работавшая в компании с 2003 года. Она займется личными проектами.

Наталья Бурдина покинула должность заместителя генерального директора Торгового дома «Протек». Как сообщили «ФВ» в пресс-службе компании, она ушла по собственной инициативе и планирует заняться личными проектами.

Президент АО «Протек» Вадим Музяев отметил заслуги Бурдиной в области расширения ассортиментного портфеля, развития программы лояльности, повышения эффективности канала e-com и и трансформации логистики.

Кто займет ее место на этом посту в компании не сообщили.

Наталья Бурдина начала карьеру в «Протеке» в 2003 году с развития работы с производителями парафарм-ассортимента. В 2012 году она перешла в розничное подразделение компании. В аптечной сети «Ригла» Бурдина с 2015 по 2019 год была директором по маркетингу, с 2019 по 2024 работала коммерческим директором по маркетингу.

По итогам 2023 года Бурдина вошла в TOP100 российских менеджеров.

Фото: АО «Протек»

Дина Коблова

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