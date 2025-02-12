Генпрокуратуре и МВД предоставили доступ к системе маркировки товаров

Генпрокуратуре предоставили доступ к информации системы маркировки товаров. Доступ к информации также получат МВД, Минтруд и Фонд пенсионного и социального страхования.
Правительство утвердило постановление № 74 от 01.02.2025, которым вносятся изменения в правила обеспечения доступа к информации, содержащейся в системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Они закреплены в Постановлении Правительства РФ № 1955 от 31.12.2019.
Согласно изменениям, Генпрокуратуре и государственным внебюджетным фондам предоставляется доступ к:
- информации об участниках оборота товаров, о товарах и их обороте;
- агрегированной (статистической) информации о товарах и их обороте;
- информации, отнесенной правительством к общедоступной.
Генпрокуратуре обеспечат доступ к информации для надзора за исполнением законов, соблюдения прав и свобод человека, а также для согласования надзорных мероприятий в отношении деятельности участников оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке.
Доступ к информации, содержащейся в информационной системе мониторинга, также обеспечивается Министерству внутренних дел, Министерству труда и социальной защиты, Фонду пенсионного и социального страхования.
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik