Генпрокуратуре и МВД предоставили доступ к системе маркировки товаров

Генпрокуратуре предоставили доступ к информации системы маркировки товаров. Доступ к информации также получат МВД, Минтруд и Фонд пенсионного и социального страхования.

Правительство утвердило постановление № 74 от 01.02.2025, которым вносятся изменения в правила обеспечения доступа к информации, содержащейся в системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Они закреплены в Постановлении Правительства РФ № 1955 от 31.12.2019.

Согласно изменениям, Генпрокуратуре и государственным внебюджетным фондам предоставляется доступ к:

информации об участниках оборота товаров, о товарах и их обороте;

агрегированной (статистической) информации о товарах и их обороте;

информации, отнесенной правительством ‎ к общедоступной .

Генпрокуратуре обеспечат доступ к информации для надзора за исполнением законов, соблюдения прав и свобод человека, а также для согласования надзорных мероприятий в отношении деятельности участников оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Доступ к информации, содержащейся в информационной системе мониторинга, также обеспечивается Министерству внутренних дел, Министерству труда и социальной защиты, Фонду пенсионного и социального страхования.

Фото: 123rf.com



Дина Коблова

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