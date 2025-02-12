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Генпрокуратуре и МВД предоставили доступ к системе маркировки товаров

Генпрокуратуре предоставили доступ к информации системы маркировки товаров. Доступ к информации также получат МВД, Минтруд и Фонд пенсионного и социального страхования.

Правительство утвердило постановление № 74 от 01.02.2025, которым вносятся изменения в правила обеспечения доступа к информации, содержащейся в системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Они закреплены в Постановлении Правительства РФ № 1955 от 31.12.2019.

Согласно изменениям, Генпрокуратуре и государственным внебюджетным фондам предоставляется доступ к:

  • информации об участниках оборота товаров, о товарах и их обороте;
  • агрегированной (статистической) информации о товарах и их обороте;
  • информации, отнесенной правительством ‎к общедоступной.

Генпрокуратуре обеспечат доступ к информации для надзора за исполнением законов, соблюдения прав и свобод человека, а также для согласования надзорных мероприятий в отношении деятельности участников оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Доступ к информации, содержащейся в информационной системе мониторинга, также обеспечивается Министерству внутренних дел, Министерству труда и социальной защиты, Фонду пенсионного и социального страхования.
Фото: 123rf.com

Дина Коблова
pharmvestnik

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11 февраля, 2025 | Просмотров: 140