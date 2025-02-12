Mounjaro обеспечил четверть выручки Eli Lilly в 2024 году
Eli Lilly достигла рекордных показателей в 2024 году благодаря успеху препарата от диабета Mounjaro, продажи которого превысили 11,5 млрд долл. Компания прогнозирует дальнейший рост в 2025 году и планирует расширение производственных мощностей.
Eli Lilly завершила 2024 год с рекордным ростом выручки от препарата Mounjaro (tirzepatide) – на 124%, до 11,5 млрд долл. Средство от диабета 2-го типа обеспечило компании почти четверть годового дохода, став лидером продаж в ее портфеле, следует из финансового отчета.
Общая выручка производителя составила 45 млрд долл. Это на 32% больше, чем годом ранее.
Продажи нового лекарства для лечения ожирения на основе того же действующего вещества Zepbound (tirzepatide) составили 4,9 млрд долл. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США зарегистрировало его в ноябре 2023 года.
Среди других продуктов производителя, которые обеспечили значительную долю его доходов в прошлом году, – противоопухолевый Verzenio (абемациклиб). Его продажи выросли на 37%, до 5,3 млрд долл. Также выделился противодиабетический «Джардинс» (эмпаглифлозин), реализация которого принесла 3,3 млрд долл. (+22% от года к году).
При этом выручка от «Трулисити» (дулаглутид) снизилась на 26%, до 5,3 млрд долл. Этим препаратов тоже лечат диабет 2-го типа. Долгое время он был лидером продаж фармгиганта, однако на это повлияло усиление конкуренции.
На 2025 год Eli Lilly прогнозирует рост выручки на 32%, до 61 млрд долл. Также компания сообщила, что в первом полугодии планирует нарастить в 1,6 раза производство агонистов глюкагоноподобного пептида-1, к которым относятся Mounjaro и Zepbound.
Помимо этого, она инвестирует 3 млрд долл. в расширение производственных мощностей в штате Висконсин, США, для увеличения объемов выпуска инъекционных препаратов.
Производитель отчитался о существенных годовых расходах на исследования и разработки, которые выросли на 18%, до почти 11 млрд долл., а маркетинговые и административные расходы – на 16%, до 8,6 млрд долл.
Фото: lilly.com
Владимир Заболотских
pharmvestnik