Mounjaro обеспечил четверть выручки Eli Lilly в 2024 году

Eli Lilly достигла рекордных показателей в 2024 году благодаря успеху препарата от диабета Mounjaro, продажи которого превысили 11,5 млрд долл. Компания прогнозирует дальнейший рост в 2025 году и планирует расширение производственных мощностей.

Eli Lilly завершила 2024 год с рекордным ростом выручки от препарата Mounjaro (tirzepatide) – на 124%, до 11,5 млрд долл. Средство от диабета 2-го типа обеспечило компании почти четверть годового дохода, став лидером продаж в ее портфеле, следует из финансового отчета.

Общая выручка производителя составила 45 млрд долл. Это на 32% больше, чем годом ранее.

Продажи нового лекарства для лечения ожирения на основе того же действующего вещества Zepbound (tirzepatide) составили 4,9 млрд долл. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США зарегистрировало его в ноябре 2023 года.