«Биокад» выиграл спор с московским УФАС о полной локализации производственного цикла

«Биокад» выиграл спор с московским Управлением ФАС, вызванный закупкой Минздравом леналидомида. Он развернулся вокруг прочерка в графе «страна производства до получения молекулы» в документе СП. Антимонопольщики интерпретировали его как доказательство ее синтеза за рубежом, что не соответствовало действительности. Суды признали решение УФАС незаконным, кассационная жалоба управления оставлена без удовлетворения.

АО «Биокад» выиграло спор с московским УФАС относительно закупки Минздравом леналидомида весной прошлого года. Прочерк в графе «страна производства до получения молекулы» в документе СП антимонопольщики интерпретировали как доказательство ее синтеза за рубежом, на основании чего вынесли решение о нарушении закона о госторгах при определении победителя и выдали предписание. Суды отменили их как незаконные. Кассационная жалоба УФАС оставлена без удовлетворения, следует из определения Арбитражного суда Московского округа.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФКУ «ФЦПИЛО») Минздрава России проводил электронный аукцион на право заключения государственного контракта на поставку лекарственного препарата леналидомид, капсулы, 10 мг в марте 2024 года. 14 марта победителем было признано АО «Биокад». Но с этим не согласилось ООО «Примафарм», которое пожаловалось в Московское УФАС России на нарушение закона при подведении итогов аукциона. Антимонопольный орган признал жалобу обоснованной на том основании, что лекарственный препарат с МНН леналидомид (торговое наименование «Рупсулимид») не имеет доказательства полной локализации на территории Российской Федерации, поэтому заявка компании не отвечала требованиям пункта 1.4 Приказа № 126н. Было выдано предписание.

«Биокад» обжаловал решение и предписание УФАС в суде и добился их отмены.

«Факт выдачи документа СП Минпромторгом РФ подтверждает, что все стадии производства осуществляются на территории государств — членов ЕАЭС, а нормативное регулирование не предполагает оценки членами аукционной комиссии Заказчика по существу закупки документов СП по содержанию, — сказано в решении Арбитражного суда Москвы от 11 июля 2024 года. — Таким образом, выданный СП свидетельствует о том, что Минпромторг проверил достоверность сведений о локализации производства в РФ препарата «Рупсулимид» со стадии фармацевтической субстанции. Комиссия УФАС по Москве не учла сведения о месте производства фармацевтической субстанции препарата, указанные в ГРЛС».

Апелляционная и кассационная жалобы УФАС оставлены без изменения.

«Несогласие заявителя кассационной жалобы с выводами судов не свидетельствует о неправильном применении судами норм материального права», — говорится в постановлении кассационной инстанции, опубликованном 7 февраля.

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Екатерина Погонцева

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