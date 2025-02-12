Путин поручил включить пациентские организации в комиссию по формированию перечней лекарств

Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В их числе — два поручения Минздраву: о совершенствовании отпуска зарубежных препаратов и о включении пациентских организаций в комиссию по формированию перечней лекарств.
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Списком поделились в пресс-службе Кремля.
Министерству здравоохранения президент поручил представить предложения по совершенствованию условий допуска к обращению на российском рынке инновационных лекарств иностранного производства.
Кроме того, поручено включить пациентские организации в Комиссию Минздрава по формированию перечней препаратов и минимального ассортимента лекарств, необходимых для оказания медицинской помощи. При этом нужно учесть позицию Общественной палаты РФ.
Срок исполнения обоих поручений — до 1 июля текущего года. Ответственным за их выполнение назначили министра здравоохранения Михаила Мурашко.
С предложением о включении пациентских организаций в комиссию по формированию перечней препаратов выступил сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов (ВСП) Ян Власов. Он обратил внимание на проблему с новыми лекарственными препаратами.
Ранее общественные и пациентские организации, а также производители были недовольны работой комиссии и принимаемыми ею решениями. «Народный фронт», «Лига защитников пациентов», ВСП и другие предлагали реформировать комиссию Минздрава.
Фото: пресс-служба Кремля
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