Путин поручил включить пациентские организации в комиссию по формированию перечней лекарств

Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В их числе — два поручения Минздраву: о совершенствовании отпуска зарубежных препаратов и о включении пациентских организаций в комиссию по формированию перечней лекарств.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Списком поделились в пресс-службе Кремля.

Министерству здравоохранения президент поручил представить предложения по совершенствованию условий допуска к обращению на российском рынке инновационных лекарств иностранного производства.