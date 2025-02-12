Путин поручил улучшить систему допуска иностранных инновационных лекарств на российский рынок

Также ведомству с учетом позиции Общественной палаты РФ поручено до 1 июля включить в комиссию, отвечающую за формирование перечней лекарств для оказания медпомощи, представителей общественных пациентских организаций. Ответственным за выполнение поручений назначен министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Правительству РФ совместно с ФСИН России следует рассмотреть вопросы повышения денежного довольствия для медицинских сотрудников службы и приравнять его к размеру зарплат гражданских медиков учреждений уголовно-исполнительной системы, учитывая особенности осуществления профдеятельности в указанных клиниках. Доклад о выполнении поручения необходимо представить до 1 июля 2025 года.

Минцифры России до этого же срока следует озвучить предложения об адаптации российских программ для электронных вычислительных машин и отечественных информационных ресурсов к использованию людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Среди поручений есть и те, которые касаются оказания медицинской помощи. Так, Правительству РФ с учетом ранее данных поручений необходимо актуализировать порядок оказания и стандарты медпомощи людям без определенного места жительства, предусмотрев возможность оказания им плановой помощи, в том числе при отсутствии документов и полиса ОМС. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Предложение о необходимости разработки порядка оказания медпомощи бездомным в ходе заседания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека внесла президент благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева. Она отметила, что говорить о народосбережении без доступной медицинской помощи для всех категорий граждан страны невозможно.

Демичева подчеркнула, что подобная практика успешно реализуется в некоторых регионах. Практики различаются в зависимости от региональных особенностей и работают, например, в Тюменской, Челябинской и Московской областях, Москве и Санкт-Петербурге. По мере их изучения, по словам Ольги Демичевой, «стали понятны масштабы и тех проблем, которые связаны с неоказываемой медицинской помощью».