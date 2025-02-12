Минздрав утвердил список зарегистрированных лекарств с этанолом

Минздрав РФ составил и опубликовал список зарегистрированных лекарств, при производстве которых используется фармсубстанция этилового спирта (этанол). В перечне 231 позиция (настойки, эликсиры, суспензии, концентраты, капли, аэрозоли и спреи). Документ опубликован на сайте ведомства.

Формированием перечня занимается специальная межведомственная комиссия при Минздраве, в состав которой входят представители самого ведомства, а также Минпромторга, Минфина, Росалкогольтабакконтроля, Федеральной антимонопольной службы, Росздравнадзора, Федеральной таможенной службы и Научного центра экспертизы средств медицинского применения.

Процедура включения препаратов в список инициируется производителями лекарств или владельцами регистрационных удостоверений. Для попадания в реестр медикаменты должны содержать этанол в концентрации выше 20% и иметь четкое указание в инструкции о невозможности их употребления в качестве алкогольных напитков.

Напомним: фармсубстанция этилового спирта с 2025 года является подакцизным товаром. Для предотвращения роста цен на лекарства предусмотрена система налоговых вычетов при использовании этанола в производстве медицинских препаратов и изделий с содержанием спирта менее 20%, включенных в специальный перечень Минздрава.

Предприятиям, которые используют менее 50 тысяч декалитров этанола в год, полагается вычет независимо от включения в перечень произведенной продукции и без необходимости предоставления документов, подтверждающих целевое использование фармсубстанции.

gxpnews