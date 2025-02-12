Биржевой вопрос: каковы перспективы фармкомпаний на фондовом рынке

Российский фармацевтический рынок стабильно растет в последние годы. Курс на импортозамещение вкупе с поддержкой государства дали отрасли мощный толчок: компании наращивают производства не только дженериков, но и инновационных препаратов. Это находит отражение на фондовом рынке – сектор фармацевтики на бирже в РФ активно развивается и начинает вызывать все больший интерес со стороны инвесторов. В январе 2025 года акции сферы здравоохранения показывали рост даже несмотря на снижение стоимости других ценных бумаг. Что ждет российскую и мировую фарму на фондовых рынках в этом году и почему инвесторам стоит обратить на сектор здравоохранения особое внимание – в материале GxP News.

Динамика рынка

В период с 2019 по 2023 год объем российского рынка лекарственных средств увеличился на 60,1% и достиг 2,2 трлн рублей, свидетельствуют данные аналитической компании AlphaRM. Продолжался рост и в прошлом году. По подсчетам аналитиков из DSM Group, по итогам 2024 года в рублевом эквиваленте рынок показал увеличение на 13,8% относительно 2023 года. Совокупный объем коммерческого рынка и отгрузок в государственном сегменте достиг 2,367 трлн рублей. По прогнозам специалистов, в текущем году также стоит ожидать положительной динамики по объемам продаж лекарств.

Фармацевтический сектор экономики активно развивается за счет программ по импортозамещению и господдержки инноваций. Хотя сейчас по-прежнему значительную долю в аптечных продажах занимают дженериковые лекарственные средства (71,4% в натуральном выражении), эксперты уже говорят о намечающемся тренде на инновационное развитие отрасли. Так, согласно последним доступным данным Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), в первом полугодии 2024 года было выдано на 34% меньше разрешений на проведение исследований биоэквивалентности отечественных дженериков, чем в аналогичный период 2023-го. Снижение произошло впервые за 2 года – прежде эта категория была единственной, которая показывала стабильный рост.

В то же время наблюдался небольшой рост числа локальных исследований оригинальных малых молекул, биологических препаратов и вакцин. По мнению директора по развитию аналитической компании RNC Pharmа Николая Беспалова, это может говорить о том, что рынок дженериков постепенно перенасыщается и дальнейший путь фармы за инновационными разработками. Некоторые российские спонсоры уже проводят исследования своих биологических разработок. В их числе такие компании, как Biocad, «Р-Фарм», «Генериум».

Поддержка инноваций

В целом к этой области сейчас привлечено много внимания: программы развития инноваций в сфере фармацевтики получают широкую поддержку государства. В частности, на днях стало известно о масштабной программе развития технологий, позволяющих замедлить старение. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В зону поддержки государства, по ее словам, войдут клинические исследования оригинальных лекарственных препаратов и медицинских изделий, оригинальные биомедицинские технологии применения клеточных продуктов, а также технологии, позволяющие определить биологический возраст человека и замедлить старение клеток организма. Кроме того, будут поддержаны КИ препаратов для лечения онкозаболеваний, в том числе персонализированных, острого инфаркта миокарда, болевого синдрома, сахарного диабета, поражений легких и когнитивных нарушений.

Помимо этого, в России продолжаются процессы локализации иностранной фармы. Так, недавно производство ритуксимаба в стране локализовала индийская компания Dr. Reddy’s совместно с ГК «Р-Фарм». Однако с точки зрения абсолютного объема в России преобладают отечественные производители: за первые 7 месяцев 2024 года они обеспечивали 83,4% общего натурального объема производства. Причем российский фармбизнес продолжает расширяться. К примеру, «Фармстандарт» объявил, что построит к 2027 году завод по производству препаратов из плазмы крови человека – альбумина и иммуноглобулина, а «Россиум Био» к 2028 году намерена построить завод по производству препаратов для лечения орфанных, генетических и онкологических заболеваний. Оба производства расположатся в Зеленограде.

Все эти факторы в совокупности делают российский фармацевтический сектор привлекательным для инвесторов и акционеров. Стабильное развитие отечественной фармацевтики и активная поддержка отрасли со стороны государства позволили фармсектору укрепить свои позиции на фондовом рынке, говорят финансовые аналитики.

Фарма на бирже

Акции отечественного фармсектора в последнее время растут. По мнению инвестбанкира и автора телеграм-канала Bitkogan Евгения Когана, это происходит потому, что фармкомпании наращивают объем исследований и совершают прорывные открытия, патентуя новые препараты. «Это в дальнейшем может обеспечить выход и на международный рынок. Не забываем про БРИКС, – подчеркивает он. – По некоторым оценкам, потенциал российского рынка фармы оценивается в 2,6 трлн рублей, что даже выше российского сектора IT».

Долгое время на российском фондовом рынке было представлено не так много фармацевтических и биотехнологических компаний («Артген биотех», «Фармсинтез»). Однако в 2024 году на биржу вышли два представителя сектора здравоохранения: летом состоялось первичное публичное размещение акций «Промомеда», в октябре на этот путь встала еще одна отечественная фармацевтическая компания – «Озон Фармацевтика».

Акции фармсектора показывают рост с начала года, отмечают аналитики. По мнению экспертов «Альфа-Банка», это может быть связано с тревожными новостями о появлении новых потенциально опасных вирусов, в том числе о вспышке метапневмовируса человека в Китае.

Хотя отечественная фарминдустрия на бирже только начинает приобретать очертания (пока компании медицинской направленности на российском рынке акций по умолчанию включаются в потребительский сектор), перспективы этой сферы на бирже высоки, отметила в беседе с GxP News аналитик ФГ «Финам» Зарина Саидова.

«Ozon специализируется на дженериках, и это весьма актуально в нынешних условиях, когда российский фармацевтический рынок все еще не насыщен лекарствами-аналогами и сегменту дженериков есть куда расти. При этом компания обозначила достаточно скромную цену первичного размещения, с хорошим дисконтом по отношению к аналогам в глобальном разрезе», – отметила аналитик.

Акции «Промомеда» же за последний месяц подорожали более чем на 30% и также оправдывают инвестиционные ожидания, добавила она.

«На фоне неблагоприятной обстановки в зарубежной фарме после избрания Трампа отечественные игроки отрасли чувствуют себя вполне комфортно и пользуются все большим интересом игроков в РФ. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумагу на ближайшие кварталы», – подчеркнула эксперт.

Мировая картина

Еще одна компания, которую аналитики относят к сегменту здравоохранения, – «Мать и дитя» («МД Медикал»). Она также демонстрирует доходность в размере 4% с начала года, а за 2024 год ее акции окрепли на 16%.

«На наш взгляд, медицинский холдинг достаточно благоприятно позиционирован в текущих макроэкономических реалиях: компания наращивает выручку и прибыль даже в условиях сложной демографической ситуации и неоднократно порадовала инвесторов выплатой дивидендов в прошлом году, при этом бизнес не обременен долгами. Напротив, имеет место солидная чистая денежная позиция в размере 3,58 млрд рублей по состоянию на 30 сентября. Положительная чистая денежная позиция ГК „Мать и дитя“ – сильная сторона компании в условиях жесткой денежно-кредитной политики Центробанка», – убеждена Зарина Саидова.

А вот Big Pharma сегодня переживает непростой период. Избрание Дональда Трампа на пост президента США в конце прошлого года явно не порадовало отрасль. Трамп известен своими противоречивыми подходами к здравоохранению: с одной стороны, он грозился ввести контроль за ценами на дорогостоящие лекарства, с другой – показывал готовность содействовать развитию рынка биосимиляров, говорит эксперт.

Решение Трампа о выходе Соединенных Штатов из ВОЗ также сигнализирует о радикальном настрое новой администрации. «В конце января заканчивается срок полномочий главы FDA Роберта Калиффа, и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) может оказаться в новых реалиях, грозящих сокращением некоторых департаментов и вмешательством президента и его администрации в дела регулятора», – отметила Зарина Саидова.

С другой стороны, Big Pharma продолжает совершать крупнейшие открытия. Чего стоит только один Ozempic, полностью перекроивший рынок борьбы с ожирением в 2023 году. Фарма и биотех продолжат радовать инвесторов новыми прорывами и одобрениями FDA, особенно в таких областях, как онкоиммунология и лечение неврологических заболеваний, предсказывают аналитики.

gxpnews