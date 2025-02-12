Россия и Китай ввезли в Казахстан более 10 тысяч тонн лекарств в 2024 году

В 2024 году в Республике Казахстан выпустили лекарств на 171,6 млрд тенге, что на 18,9% превышает результаты предыдущего года. Основная концентрация производства сосредоточена в пяти регионах страны, формирующих 95,8% от общего объема выпуска, где лидирующие позиции занимает Шымкент с показателем 61,2 млрд тенге.

При этом анализ рынка демонстрирует критически низкую обеспеченность отечественными препаратами. Производство витаминов в стране составило лишь 2,8 тонны, что обеспечивает только 1,7% внутреннего спроса. В сегменте антибиотиков локальное производство покрывает 20,3% потребностей, несмотря на рост производства на 44,1% (17,3 тонны). Импорт антибиотиков также увеличился в 2,6 раза, достигнув 67,9 тонны.

По данным аналитиков, импортная зависимость страны в фармацевтическом секторе остается значительной. За 11 месяцев 2024 года в республику было импортировано 30 тысяч тонн лекарственных средств на сумму $1,5 млрд, что выше на 13,5% в натуральном и 25,7% в денежном выражении.

В структуре импорта преобладают поставки из стран, не входящих в СНГ, составляющие 19,9 тысячи тонн. Китай является ключевым экспортером, обеспечивая поставки в объеме 5200 тонн. Среди стран СНГ основным поставщиком выступает Россия с объемом 7600 тонн медикаментов.

Ранее в Казахстане ввели новые правила ценообразования на лекарства. Одним из инструментов снижения предельной стоимости лекарств станет исключение дополнительных расходов, которые ранее включались в стоимость лекарств: маркетинговых (до 30%), транспортных (до 15%) и затрат на оценку качества.

gxpnews